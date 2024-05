Tennis, Novak Djokovic wild card nel torneo di Ginevra la settimana prossima

Novak Djokovic non è tranquillo in vista del Roland Garros. Dopo la semifinale di Montecarlo, il forfait a Madrid e la brutta sconfitta a Roma al terzo turno contro Alejandro Tabilo (e l’incidente con la borraccia), il serbo ha deciso di giocare la settimana prossima l’ATP 250 di Ginevra in Svizzera per prepararsi in vista del secondo Slam della stagione, accettando la wild card dell’organizzazione.

Djokovic che vede a repentaglio anche il suo numero 1, essendo campione in carica a Parigi: la minaccia di Jannik Sinner è vicina e il serbo, a patto che l’azzurro non giochi il Major francese, avrebbe bisogno di una finale per difendere la sua leadership. La scelta di andare in Svizzera non è comunque dettata dalla ricerca di punti, ma soprattutto dalla ricerca di fiducia, di sensazioni e di vittorie: per questi motivi ha accettato la wild card da parte dell’organizzazione.

Il torneo comincerà domenica e, avendo il bye, Djokovic debutterà martedì o mercoledì. Un torneo che diventa ancora più prestigioso: le altre wild card sono state assegnate a Denis Shapovalov e Andy Murray, le prime due teste di serie sono Casper Ruud e Taylor Fritz. Con la presenza di Djokovic, diventa un “250” ancora più interessante e appetibile.