Tennis: Dominic Thiem annuncia il ritiro a fine 2024

Una vittoria agli US Open, nel 2020, altre tre finali Grand Slam tra Australian Open e Roland Garros, il terzo posto nel ranking ATP come miglior posizione raggiunta. Poteva diventare un fenomeno di questo sport, ma alcune circostanze hanno voluto di no: annuncia il ritiro Dominic Thiem.

Il fenomenale austriaco ha ufficializzato oggi che appenderà la racchetta al chiudo a fine 2024: l’ultimo appuntamento della carriera dovrebbe essere in casa a Vienna.

Le sue parole sui social network: “Ciao a tutti. Devo trasmettervi un messaggio molto importante, un messaggio triste e, allo stesso tempo, molto bello. La stagione 2024 sarà la mia ultima stagione. Terminerò la mia carriera alla fine di questa stagione. Ci sono alcune ragioni dietro questa decisione. La principale, ovviamente, è che il mio polso non si comporta nel modo in cui dovrebbe. Non è come vorrei che fosse. La seconda ragione riguarda motivi personali, la mia sensazione interiore: ho meditato su questo problema per un bel po’ di tempo, riflettendo attentamente su questa decisione.

Allo stesso tempo, ho pensato e meditato sul mio percorso come giocatore, che è stato incredibile”.

E ancora: “Ho vinto grandi titoli, ho avuto un successo che non avrei mai sognato, quindi il viaggio è stato incredibile, con i suoi alti e bassi, ma è stata un’esperienza impressionante per la quale sarò sempre grato. Tuttavia, alla fine, la decisione di terminare la mia carriera nel 2024 è l’unica decisione giusta. Sono molto felice di questa decisione e molto emozionato per tutto ciò che verrà prossimamente. Presto darò molte più informazioni”.