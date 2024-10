ATP Vienna 2024: Musetti, Tiafoe e de Minaur avanzano, Thiem ai saluti

Checché se ne possa dire da qualunque angolo del mondo, oggi a Vienna è finita un’era per il tennis austriaco. Un’altra, perché l’uscita di scena dal professionismo di Dominic Thiem rappresenta la conclusione di un secondo grande viaggio. Il primo fu quello di Thomas Muster, cui riuscì di diventare numero 1 del mondo. Il trentunenne di Wiener Neustadt non ce l’ha fatta, ma anche lui uno Slam se l’è portato a casa. E oggi, contro Luciano Darderi, ha ricevuto il saluto della Wiener Stadthalle accolta per l’ultimo viaggio. A lungo, peraltro, neppure sembrato tale, ma l’illusione è durata un solo set.

Per Darderi il prossimo avversario sarà Jack Draper: il britannico si è comunque dovuto impegnare, perché Kei Nishikori non sarà quello degli anni migliori, ma è pur sempre un giocatore ancora ostico per tanti, tantissimi. Anche per uno che è riuscito ad arrivare in semifinale agli US Open. E, a proposito di US Open, c’è un altro semifinalista a Flushing Meadows di scena: Frances Tiafoe fa sì che di suddito del Re ne rimanga uno solo nel torneo, dal momento che elimina Cameron Norrie in due tirati parziali. E domani sarà sfida di cartello con Matteo Berrettini.

In scena anche un altro big, Alex de Minaur. Per l’australiano primo turno complesso assai contro il tedesco Jan-Lennard Struff, uno che non si può mai sottovalutare. Ma, dopo un primo set notevole per il nativo di Warstein, è l’aussie che emerge e gli restituisce due volte il 6-2 iniziale. Sarà così uno dei pochi ancora in corsa per le ATP Finals a sfidare Flavio Cobolli giovedì.

A proposito di confronti con italiani, si rivede Musetti-Monfils. E accade per via di un doppio derby, uno addirittura tra omonimi (quello tra i due Lorenzo, il toscano e Sonego). Per il numero 2 d’Italia un valido 6-3 6-2, per il transalpino un 7-6(5) 6-3 su Quentin Halys che era in arrivo dalle qualificazioni. Sarà la rivincita dell’accoppiata Roland Garros-Olimpiadi, con quei due confronti che sono sempre andati a favore di Musetti.

ATP 500 VIENNA 2024: RISULTATI DI OGGI

Giron (USA)-Michelsen (USA) 7-6(4) 6-3

Monfils (FRA)-Halys (FRA) [Q] 7-6(5) 6-3

Musetti (ITA) [6]-Sonego (ITA) 6-3 6-2

Darderi (ITA)-Thiem (AUT) [WC] 7-6(6) 6-2

Draper (GBR) [7]-Nishikori (JPN) [WC] 7-6(5) 7-5

Tiafoe (USA) [5]-Norrie (GBR) 6-4 7-6(4)

Kecmanovic (SRB)-Navone (ARG) 6-2 6-4

de Minaur (AUS) [2]-Struff (GER) 2-6 6-2 6-2