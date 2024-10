Luciano Darderi pone fine alla carriera di Dominic Thiem: vince l’azzurro in due set a Vienna

Il viaggio di Dominic Thiem nel tennis professionistico si interrompe a casa sua, in mezzo alla sua gente, a Vienna. Un grande fuoriclasse dice oggi addio a questo sport dopo uno Slam vinto, dopo aver raggiunto il numero 3 del mondo e aver battuto Federer, Nadal e Djokovic almeno cinque volte ciascuno. L’ultimo match il viennese lo perde contro Luciano Darderi con il punteggio di 7-6(6) 6-2, lottando come un leone come ha sempre fatto nella sua vita agonistica.

Il primo set è particolarmente intenso e tirato: il pubblico trascina Dominic Thiem a dare qualcosa in più e a trovare risorse probabilmente inesplorate. I suoi colpi sono pesanti, la sua condizione atletica sembra buona, il rovescio viaggia forte. Al termine di un game lungo e dispendioso, l’austriaco riesce a brekkare e prendersi un vantaggio alla quinta palla break. Nell’ottavo gioco Darderi trova grande coraggio in risposta e incide alla grande con i primi colpi, recuperando quindi il break di svantaggio.

Si giunge al tiebreak e questo è molto equilibrato com’è stato tutto il set. Thiem scappa sul 5-2, si fa rimontare fino al 5-5, ma ha un set point sul 6-5: Darderi lo annulla con una prima vincente, si procura a sua volta una palla set e la sfrutta grazie a un errore di rovescio dell’austriaco.

Una volta perso il primo set, lo sconforto di recuperare un parziale si fa davvero pesante per l’ex numero 3 del mondo che cala drasticamente dal punto di vista psicofisico. Il break per Darderi arriva subito e nel quinto gioco diventano due: la partita dal punto di vista tecnico diventa poco significante, poiché Thiem non riesce più ad esprimere neanche il tennis energico e volenteroso del primo set. Darderi chiude sul 6-2 ponendo così fine alla carriera di un grande del tennis degli ultimi anni come Dominic Thiem.