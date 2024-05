Taekwondo, Europei 2024: Simone Alessio perde ai quarti con il russo Khramtsov, azzurri fuori dal podio nel day-3

Terza giornata che va in archivio senza acuti per l’Italia ai Campionati Europei 2024 di taekwondo, in corso di svolgimento alla Fiera di Belgrado (Serbia) fino a domenica 12 maggio. I quattro azzurri impegnati oggi sono infatti usciti di scena prima delle semifinali, mancando dunque l’appuntamento con le medaglie nella rassegna continentale pre-olimpica.

Peccato per la stella tricolore Simone Alessio, numero uno del ranking mondiale nei -80 kg e tra i favoriti principali in vista dei Giochi di Parigi 2024, sconfitto ai quarti di finale dal formidabile russo campione olimpico in carica Maksim Khramtsov per 2-0 (4-4, 7-4) dopo aver regolato agli ottavi in due round il greco Ioannis Papadopulos con i parziali di 3-3 e 8-0.

Sempre al maschile ma nella categoria -68 kg, Antonio Falco si è fermato agli ottavi contro il britannico Bradly Sinden per 2-0 (9-8, 13-1) dopo aver superato al debutto l’azero Yashar Mammadli in due riprese (8-7, 4-2). Eliminate al primo turno invece Sofia Zampetti nei -46 kg contro la bosniaca Dzejla Makas (15-5, 11-14, 17-9) e Natalia D’Angelo nei -67 kg con la britannica Chloe Roberts (3-0, 9-13, 6-4).