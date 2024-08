LIVE Taekwondo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: cominciano i quarti, attesa per Simone Alessio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15:09 Pugno per Chaari, uno dei pochi assegnati quest’oggi. La belga avanza 1-0 e vede la semifinale

15:08 Ritmi bassissimi anche in questo secondo round, ancora a zero colpi di tecnica

15:05 0-0 alla fine del primo Round, ma Chaari ha toccato più volte la corazza dell’avversaria e si aggiudica la frazione

15:01 Si torna nella -67 kg femminile. Sul tatami si sfidano l’egiziana Shehata e la belga Chaari. Dopo sarà il turno di Alessio

15:00 Termina con la vittoria di Seo anche questo round. Come nel primo, i colpi più numerosi sono stati del sudcoreano che passa malgrado il 2-2. 2-0 il conto finale (4-4, 2-2)

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 SEO Geonwoo (4) KOR Vittoria 2 4 2 RODRIGUES FERNANDES Henrique Marqu. (12) BRA 0 4 2

15:00 Seconda ammonizione per Seo che pare comunque ad essere in controllo: 2-2

14:59 Ammonizione per Seo: 2-1

14:58 Calcio sulla corazza per Seo: 2-0

14:56 Seo anche questa volta si impone sul filo, sa trovarsi bene nelle situazioni più scomode

14:55 Termina in parità l’incontro (4-4), ma i colpi premiano il sudcoreano che si prende il primo Round

14:55 Doppia ammonizione per Seo: 4-4

14:54 Calcio sulla corazza per il sudcoreano, che adesso fa 4-2

14:54 2-2 in queste prime battute del primo round

14:49 Ci spostiamo in campo maschile, nella categoria -80 kg. Si sfidano il sudcoreano Geonwoo Seo e il brasiliano Henrique Rodrigues Fernandes. Il vincitore potrebbe incontrare Simone Alessio laddove l’azzurro riuscisse a superare il suo quarto

14:47 Termina un match davvero bellissimo! L’ungherese Marton chiude i conti con un calcio atto e vince il terzo round per 16-10. 2-1 Splendido l’abbraccio tra le due alla fine di un match concluso 2-1 (8-6, 9-10, 10-16). Una sfida da finale. E siamo solo ai quarti

14:46 Atteggiamento giusto di Marton che continua ad attaccare, così si fa!

14:45 Accolta la review di Marton, ma Teachout risponde con un calcio girato. Incontro pazzesco: siamo sul 5-10 per l’ungherese

14:45 Marton chiede la review per un colpo alla testa

14:44 1-3 Marton nelle prime battute del terzo round

14:41 Per un soffio! Teachout sfiora il pareggio ma perde il secondo round per 10-9. Ritmo forsennato. Adesso il terzo atto

14:40 Straordinaria Marton che con il coltello ai denti segna un 10-6, ma la statunitense prova ad avvicinarsi

14:39 Vantaggio di Marton in queste prime battute di secondo round

14:36 Accolti entrambi i ricorsi. Teachout si prende il primo round per 8-6

14:34 Anche la statunitense chiede una review

14:33 Grande ritmo in questo primo round, chiuso con il 5-3 della statunitense Teachout, ma Marton chiede un cartellino

14:29 Si parte! Salgono sul tatami per la categoria 67 kg Kristina Teachout (USA) e Viviana Marton (HUN)

14:28 Inizia il rito dei tre colpi. Adesso ci siamo davvero

14:26 Ormai manca davvero pochissimo. Si alza la tensione in un sempre gremito Grand Palais!

14:24 Attenzione perché in tutta la sessione mattutina non sono mancate sorprese. Vediamo se questo andazzo proseguirà anche nel pomeriggio

14:21 Si partirà con la categoria -67 kg femminile, poi quella maschile in un ping pong che terminerà fino a questa sera. Quello di Alessio sarà il secondo incontro in campo maschile

14:18 C’è una certa attesa anche per uno dei grandi favoriti insieme al nostro azzurro, ovvero il sudcoreano Seo, riuscito ad accedere ai quarti dopo degli ottavi molto complessi, contrassegnati da uno svarione da parte dei giudici di gara che stava assegnando la vittoria al suo contende.

14:17 Simone Alessio salirà sul tatami alle 15:06 per sfidare l’iraniano Barkhordari. Questa mattina l’azzurro è sembrato in controllo totale dell’azione. Ma nel taewondo, lo abbiamo detto più volte, ogni match ha storia a parte

14:15 Ben ritrovati, Amici di OA Sport! Mancano quindici minuti all’inizio dei quarti di finale

13:00 Adesso una piccola pausa, Amici di OA Sport. La gara riprenderà alle 14:30 con i quarti di finale, a cui seguiranno immediatamente dopo le semifinali. Ci attende un pomeriggio cruciale. A più tardi!

12:59 L’egiziano Eissa viene eliminato dal danese Hrnic che si impone per 2-0 (5-6, 0-5).

12:58 Chiede il cartellino adesso Hrnic. C’è. 5-0. Salta un altro banco

12:57 Calcio sulla corazza per il danese: 2-0.

12:55 La spunta Hrnic di un’incollatura. Il primo round è del danese: 5-6

12:54 Allunga Hrnic che si porta sull’1-6, ma Eissa accorcia con un calcio girato: situazione sul 5-6

12:53 Calcio alla corazza per il danese che si porta avanti sul 2-1

12:50 Si ritorna in campo maschile con l’ultimo ottavo di finale della categoria -80 kg, nonché ultima sfida della sessione mattutina. L’egiziano Seif Eissa sfida Edi Hrnic

12:48 Grazie a un calcio alla corazza una non particolarmente convincente Perisic passa ai quarti. La Serba vince 2-1 (0-5, 8-4, 2-0).

12:45 Respinta la richiesta. Perisici vince il secondo round per 8-4. Si decide tutto al terzo

12:40 Si riprende la Perisic che stava per chiudere in vantaggio il secondo round, ma nelle ultime battute è arrivato un calcio alla testa dell’uzbeka. Ricorso in review. Può saltare un altro banco

12:33 Sobirjonova si prende il primo round: 5-0 per lei

12:32 Adesso è il momento dell’ultimo ottavo di finale della categoria -67 kg femminile: si confrontano la serba Perisic e l’uzbeka Sobirjonova. Perisic è la numero 3 del ranking

12:31 Finisce così! Karoussi accede ai quarti di finale vincendo per 2-0 (5-4, 7-6)

12:30 Allunga Karoussi che si porta sul 7-1. Dominante il tunisino, uno dei più pericolosi del lotto forte dei suoi due metri e tre cm

12:26 Katoussi ancora padrone dell’azione: 0-3 per lui con un calcio frontale

12:25 Il primo round è del tunisino: 0-4 per lui

12:21 Penultimo ottavo di finale per la categoria -80 kg. L’australiano Leon Sejranovic sfida il tunisino Firas Katoussi

12:19 Tongchan vince di un’incollatura anche il secondo Round e passa ai quarti per 2-0 (5-4, 7-6)

12:18 Respinta la richiesta della brasiliana. Cè una nuova situazione di confusione. E’ la seconda della giornata dopo il caso Seo

12:15 Calcio girato per Tongchan che recupera in corsa. C’è solo una review per la brasiliana.

12:11 Tongchan si prende il primo round con il punteggio di 5-3. Oggi è la giornata delle sorprese. Vediamo se la brasiliana cambia passo nel secondo round

12:07 Adesso si sfidano nella categoria -67 kg la thailandese Tongchan e la brasiliana Santos

12:04 Sawadogo vince anche il secondo round. e passa ai quarti! Vittoria per 2-0 (4-6, 7-10). Anche questo un risultato davvero sorprendente: fuori l’argento ai Mondiali di Baku

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 TAKOV Stefan (7) SRB 0 4 7 SAWADOGO Faysal (10) BUR Vittoria 2 6 10

12:02 Il copione è lo stesso anche nel secondo round: Sawadogo prova a scappare, Jakov insegue.

12:00 Resiste Sawadogo che si prende il primo Round per 4-6

11:49 Sawadogo prova a scappare ma Jakov con un calcio alla testa tiene il passo: 4-6

11:57 Subito aggressivo Sawadogo che si porta subito 4-0

11:54 Arriviamo alla parte bassa del tabellone valido per la categoria -80 kg. Stefan Jakov (SRB) sfida Faysal Sawadogo (BUR)

11:51 Meno passiva Song in questo secondo round. La cinese vince il match 2-0 (3-3, 8-2) ed approda ai quarti.

11:48 La cinese Song si prende il primo round malgrado il 3-3 per migliore tecnica.

11:43 Si ritorna nella categoria -67 kg: la cinese Jie Song sfida la nigeriana Elizabeth Oluchi Anyanacho

11:42 Non c’è niente: Nickolas passa il turno battendo Mansouri per 2-0 (7-10, 1-3)

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 MANSOURI Farzad (15) EOR 0 7 1 NICKOLAS CJ (2) USA Vittoria 2 10 3

11:41 Calcio in testa per Nickolas che chiude il secondo round 1-3. Ma c’è una richiesta di review

11:40 Più bloccato il secondo round con Mansouri avanti a causa di un’ammonizione

11:36 Nicholas ribalta la situazione con un calcio alla testa saltato: lo statunintense vince il primo round 7-10

11:33 Bravo Mansouri che con un calcio in rotazione si porta a 4-2

11:30 Proseguono gli ottavi nella categoria -80kg. In corso la sfida tra Mansouri (atleta rifugiato) e Nicholas (Stati Uniti)

11:27 Alsadeq è superiore: grazie anche a due calci girati da quattro punti chiude il secondo round con 1-14. La giordana vince 2-0 (0-12, 2-14)

11:25 Alsadeq in totale controllo: suo il primo round: 0-12

11:21 Continuano gli ottavi femminili della -67 kg. Sul tatami Naviga Naitasi (FIJ) e Alsadeq (JOR)

11:18 SIMONE ALESSIO AI QUARTI. Con uno sforzo minimo il nostro Campione vince anche il secondo round e chiude il match 2-0 (6-0, 3-1). Nel prossimo incontro sfiderà l’iraniano Barkhourdari

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 ALESSIO Simone (1) ITA Vittoria 2 6 3 TOLEUGALI Batyrkhan (17) KAZ 0 0 1

11:17 Alessio in controllo, bravo a coprirsi

11:15 Subito calcio alla corazza per Alessio: 2-0

11:15 Calcio alla corazza per Alessio che chiude 6-0. Tutto facile per ora. Adesso il secondo round

11:14 Calcio alla corazza per Simone: 4-0 per lui, il kazako un po’ statico

11:13 Review accolta! 3-0 per Simone

11:12 Calcio al viso per Simone Alessio che chiede la review.

11:11 Nessun colpo a punto nel primo minuto

11:09 Il match con Seo insegna che non si può dare mai niente per scontato. Simone deve imporre fin da subito le sue tecniche. FORZA SIMONE, comincia il primo round

11:08 L’azzurro sfida il kazako Toleugali. Attenzione perché già la mattina ha riservato sorprese. Serve mantenere la calma

11.07 Tecnica di alto profilo per Chaari che trionfa 2-0 (6-2, 11-2). Ma adesso concentriamoci. E’ arrivato il momento di Simone Alessio!

11:06 Dilaga Chaari che sferra calci potentissimi e si appresta a vincere il match

11:03 Chaari vince il primo round per 6-2

10:58 Si ritorna nella -67 kg femminile con la sfida tr la belga Chaari e la domenicana Rodriguez. Poi ci sarà il turno di Simone Alessio

10:55 Attenzione calcio girato per l’iraniano che, grazie alle ammonizioni, rimonta sul 6-6 e vince l’incontro!

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 JAYSUNOV Jasurbek (9) UZB 1 0 0 6 BARKHORDARI Mehran (8) IRI Vittoria 2 0 12 6

10:54 Altro calcio alla corazza per Yaysunov che adesso va sul 4-0

10:54 Calcio sulla corazza per l’uzbeko: 2-0 per lui

10:52 Ora l’iraniano dilaga e chiude i conti in anticipo per 12-0. Si va al terzo round.

10:50 Colpo in testa per Barkhourdari. 3-0 per lui

10.47 Finisce 0-0 il primo round, ma passa Yaysunov per più colpi sferrati nella corazza dell’avversario

10:46 Fase di studio in queste prime battute di incontro

10:44 Attenzione, adesso un momento molto importante. Si sfidano l’uzbeko Yaysunov e l’iraniano Barkhourdari. Il vincitore potrebbe incontrare Simone Alessio nel caso in cui l’azzurro dovesse superare il primo incontro,

10:40 Alla fine la spunta l’egiziana Aya Shehata che, pur non sferrando troppi colpi validi, chiude i conti 4-1. Il match finisce dunque 2-1 (0-1, 2-0, 4-1), Altro risultato a sorpresa al Grand Palais

10:35 Si va al terzo round! Il secondo parziale lo vince Aya Shehata per 2-0.

10:32 Castro Burgos si prende il primo round grazie ad un pungo: 1-0 per lei

10:28 Adesso si torna in campo femminile con la sfida tra l’egiziana Aya Shehata e la spagnola Cecilia Castro Burgos. Poi ci saranno altri due incontri, quindi il match di Simone Alessio

10:27 Rodrigues Fernandez vince dunque 2-0 (0-2, 1-4)

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 ELSHARABATY Saleh (5) JOR 0 1 12 RODRIGUES FERNANDES Henrique Marqu. (12) BRA Vittoria 2 4 5

10:25 Clamoroso! Il giordano riceve la quinta ammonizione! Finisce l’incontro! Passa Rodrigues Fernandes malgrado il vantaggio nel secondo round. Bravo il brasiliano a metterla sul fisico. Esce quindi l’argento di Tokyo 2020, molto in difficoltà oggi

10:25 Il giordano è stato bravo a costruirsi il vantaggio, ma sta patendo tantissimo le spinte del brasiliano.

10:22 Calcio girato alla corazza per Elsharabaty, adesso sull’11-2.

10:22 Si riprende Elsharabaty in questo secondo round: 7-1 per lui in queste prime battute

10:20 Altra ammonizione per il giordano. Rodrigues Fernandes vince il primo Round 1-4 non senza sorprese. Ricordiamo che El Sharabaty ha conquistato l’argento a Tokyo

10:19 Calcio in corazza per il brasiliano che si consolida il vantaggio: 3-0

10:18 Respinto il tocco di El Sharabaty. 1-0 per il brasiliano che sfrutta un’ammonizione

10:17 EL SHARABATY chiede la review per un colpo in testa

10:16 Comincia il match. Chi vince se la vede ai quarti con l’indiavolato sudcoreano Seo

10.14 Si ritorna nella -80 kg con il secondo ottavo di finale. Si sfidano Saleh EL SHARABATY (Giordania) ed Henrique RODRIGUES FERNANDES

10:11 L’ungherese Maton vince di misura per 2-1 (3-6, 6-0, 2-3) e sconfigge la rivale dopo un match alto profilo

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 GBAGBI Ruth (5) CIV 1 3 6 2 MARTON Viviana (12) HUN Vittoria 2 6 0 3

10:06 L’ivoriana ripristina gli equilibri, vince 6-0 e porta il match al terzo round

10:03 Il primo round si conclude con la vittoria di Marton (3-6)

10:01 Ci si sposta in campo femminile per il secondo ottavo di finale: si sfidano Ruth Gbagbi (CIV) e Viviana Marton. Siamo in ritardo di almeno 30 minuti. Comincia il match

9:59 Manifesta superiorità per Seo che passa 2-1 (8-6, 16-16, 0-14). Attenzione perché questo è un segnale chiaro per Seo.

9:58 1-14 che sta per vincere il suo ottavo di finale dopo esserne stato quasi fuori. Ma è stata bravissima l’allenatrice dell’atleta, la quale ha protestato in quanto il suo allievo aveva sferrato più colpi girati durante il secondo round. Seo non ha rubato nulla.

9:57 Due calci in corazza per il sudcoreano: 1-12. Churchill Martinez in crisi

9:56 Calcio in corazza per Seo: 8-0

9:55 Calcio girato per Seo: 6-0

9:55 Calcio in corazza per il sudcoreano: 2-0

9:54 Parte un clamoroso terzo round

9:51 Probabilmente i giudici in fase di revisione hanno ricontrollato i colpi sferrati dai due combattenti. Prima la vittoria è andata dal cileno. Poi, dopo le forti proteste del team sudcoreano, la giuria è ritornata sui suoi passi assegnando il round a Seo: la maggioranza di tecniche girate potrebbe avere contribuito

9:50 Ci sarà un terzo round, ma praticamente nessuno ha capito il perché. Il punteggio è rimasto sul 16 pari…

9:49 ATTENZIONE, cambio della decisione? Il sistema informatico ha revocato la vittoria del cileno. Sembra che si vada verso il terzo round

9:48 GIURIA IN TILT! Il pannello sta valutando quanto successo per capire se sono stati assegnati tutti i punti. Almeno così sembra

9:46 Seo è incredulo. La giuria ha assegnato altri due punti validano il calcio in testa, ma passa lo stesso il cileno per superiorità. Sembra che il team sudcoreano voglia più punti. Situazione surreale. Questo comunque il risultato finale

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 CHURCHILL MARTINEZ Joaquin (13) CHI Vittoria 2 8 16 SEO Geonwoo (4) KOR 0 6 16

9:45 Vengono assegnati altri due punti al sudcoreano, ma Churchill passa lo stesso per superiorità!!!!!!!!! Il coach sudcoreano sale sul tatami in segno di protesta.

9:44 Attenzione, potrebbe esserci un cartellino. Situazione molto confusa.

9:42 Clamoroso al Grand Palais. Il cileno Churchill Martinez elimina uno dei più quotati del torneo: il sudcoreano Seo. Il cileno vince 2-0 (8-6, 16-14). Semplicemente incredibile

9:42 Calcio girato per Seo che si avvicina: 16-11

9:41 DUE CALCI IN TESTA PER CHURCHILL MARTINEZ CHE SE NE VA. Seo alle corde, può saltare il banco: 15-7

9:40 INCREDIBILE! Churchill Martinez sfodera un calcio girato e poi un calcio in testa. Ribalta la situazione ora sull’8-4.

9:40 4-0 Seo

9:39 Calcio alla corazza per Seo: 2-0

9:38 Inizia un importantissimo secondo round

9:37 RESPINTO! Il cileno Chrchill Martinez si prende il primo round per 8-6

9:35 Seo chiede assistenza video per Seo per calcio alla testa, vediamo che succede

9:35 CALCIO GIRATO PER IL CINESE: 8-4 per lui

9:35 Attenzione situazione di parità per Churchill Martinez! 4-4

9:34 Altro calcio al corpo per Seo: 4-0, ma il cileno accorcia le distanze. Parziale di 4-2

9:33 Calcio sulla corazza per Seo: 2-0

9:32 Si parte con il primo ottavo di finale della categoria -80 kg. Si sfidano la bestia nera di Simone Alessio, Geonwoo Sei, e il cileno Joaquin Churchill Martinez

9:30 Teachout vince con merito l’incontro battendo la padrona di casa Wiet per 2-0 (11-8, 9-0). Brutta batosta per la padrona di casa che aveva ben altre ambizioni

9:28 Dominio Teachout che sferra una serie di calcio e ipoteca la vittoria per 9-0.

9:27 Calcio circolare per la statunitense che sferra un calcio rotante: 4-0

9:24 Si chiude con 11-8 in favore di Teachout il primo round

9:24 Wiet sferra due calci in testa consecutivi e accorcia: 8-6, ma la statunitense risponde con la stessa moneta: 11-6. Match divertentissimo fino a questo momento

9:23 Altro calcio in testa di Techout: 8-0

9:23 Calcio alla corazza della statunitense: 5-0

9:21 Techout chiede un calcio alla testa dopo appena cinque secondi. Reclamo accolto: 3-0

9:17 Si passa nella -67 kg femminile. Il primo ottavo sarà tra la padrona di casa Magda Wiet-Henin e la statunitense Kristina Teachout. Sarà un match d’alto profilo visto la qualità delle due combattenti

9:16 Toleugali vince un match molto bloccato. Sarà lui a sfidare Simone Alessio. Il kazako batte Coulibaly per 2-1 (4-5, 1-1. 1-2)

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 COULIBALY Ismael (16) MLI 1 4 1 1 TOLEUGALI Batyrkhan (17) KAZ Vittoria 2 5 1 2

9:15 Ammonizione per Coulibaly, 1-0 per il kazako

9:14 Nulla di fatto dopo il primo minuto del terzo round

9:10 Finisce 1-1, ma Coulibaly vince il round per superiorità. Si va al terzo round

9:09 Cambio del punteggio. Ammonizione per il kazako a cui vengano tolti i tre punti. L’azione sembra scorretta. Fortunatamente Coulibaly si rialza ed è pronto di nuovo per combattere. 1-1

9:08 Calcio in testa per Toulegali: 3-0. Coulibaly steso sul tatami si tiene la testa, entrano i soccorsi

9:07 Bello scambio di azioni tra i due, ma pochi punti a segno

9:06 Riprende il match

9:04 Il kazako vince all’ultimo secondo il primo round sfruttando un calcio alla corazza: 5-4 (con ammonizione)

9:03 Pareggia il kazako Toulegali. 3-3

9:03 Calcio alla testa per Coulibaly: 3-0

9:02 Nessun colpo a segno dopo il primo minuto

9:01 Parte l’incontro!

8:59 Ci siamo! Entrano nel tatami Ismael Coulibaly (MLI) e Batyrkhain Toulegali (KAZ). Chi vince vola agli ottavi fronteggiando Simone Alessio

8:57 Siamo al rito del bastone, una delle cose più fascinose di questi Giochi. Tre colpi e si aprirà la sessione

8:56 Mancano quattro minuti e comincerà il primo incontro, ovvero il Qualification Round della categoria -80kg. Il vincitore sfiderà il nostro Simone Alessio

8:54 Fino a questo momento si sono svolte due gare per la categoria maschile: ecco il quadro delle medaglie.

Evento Oro Argento Bronzo fino a 58 kg Park Tae-joon Mohamed Jendoubi fino a 68 kg Ulugbek Rashitov Edival Pontes

8:52 Rispetto alla lunghissima giornata di Simone Alessio, oggi la tabella di marcia dovrebbe essere leggermente più snella. Ma dipenderà tutto dall’effettiva durata degli incontri

8:49 Da programma, Simone Alessio dovrebbe disputare il primo incontro alle 10:35, sfidando uno tra Ismael Coulibaly e Batyrkhain Toleugali. I combattenti apriranno il programma odierno con il Qualification Round

8:47 Il programma di oggi prevede lo svolgimento della categoria -80 kg, quella che riguarda appunto Simone Alessio, oltre che quella riservata alla -67 kg femminile, dove non sarà presente alcuna rappresentante della Nazionale italiana

8:43 Simone Alessio sarà impegnato nella categoria -80 kg con ambizioni molto grandi. Ma il taekwondo, si sa, è uno degli sport più imprevedibili del programma olimpico.

8:40 BUONGIORNO AMICI DI OA SPORT! Tra venti minuti comincerà la gara!

Amici di OA Sport Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di competizioni di taekwondo alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’ultima con in lizza un componente della squadra italiana. Quest’oggi infatti sul fascinoso tatami del Grand Palais ci sarà infatti Simone Alessio, pronto a competere nella categoria -80kg.

Non dobbiamo nasconderci. Le ambizioni dell’azzurro sono molto alte. Il calabrese infatti si presenterà al cospetto degli avversari con il titolo iridato alle spalle, consapevole di poter compiere un percorso che potrebbe portarlo fino alla sfida per le medaglie.

Il tabellone tuttavia è tosto. Simone si trova nella parte alta del tabellone: agli ottavi sfiderà il vincente del Qualification Round, ovvero uno tra Ismael Coulibaly e Batyrkhain Toleugali. In caso di passaggio del turno, l’azzurro potrebbe incontrare il vincitore del match tra l’uzbeko Jasurbek Jaysunov e l’iraniano Mehran Barkhordari (bronzo ai Mondiali di Guadajara nel 2022). Poi, in una eventuale semifinale, potrebbe arrivare il temuto vìs-a-vìs con il giordano Saleh El-Sharabaty, già argento a Tokyo 2020, o con il sudcoreano Geon-Woo Sei,

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara riservata alla categoria -80 kg maschile di taekwondo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Round dopo round, calcio dopo calcio, colpo dopo colpo. Per non perdere davvero nulla. Si parte alle 9:00, mentre Alessio è atteso sul tatami per la prima sfida alle 10:35. BUON DIVERTIMENTO!