Tabellone Roland Garros 2024: tutti gli accoppiamenti dal 1° turno alla finale. Sinner evita Nadal e Djokovic

Il tabellone del Roland Garros 2024 di tennis, per quel che concerne il torneo di singolare maschile, ha visto la luce: è finita l’attesa per conoscere il destino di Jannik Sinner, numero 2 del seeding e per questo inserito d’ufficio nella parte bassa del main draw, dal lato opposto rispetto al serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo.

L’azzurro, ad esclusione della presenza dello spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 ATP, nella parte bassa del tabellone, con il tedesco Alexander Zverev finito nella parte alta, e per giunta con lo spagnolo Rafael Nadal ad attenderlo al primo turno, ha sempre pescato, nei potenziali accoppiamenti dei turni precedenti, la più alta tra le teste di serie.

Sinner, infatti, ai quarti (possibile sorteggio tra 5 ed 8) potrebbe sfidare il numero 8, il polacco Hubert Hurkacz, mentre agli ottavi (possibile incrocio tra 13 e 16) incrocerebbe il numero 16, il cileno Nicolas Jarry, infine, ai sedicesimi (possibile sfida tra 25 e 32) potrebbe vedersela con il numero 32, il britannico Cameron Norrie.

Evitate da Sinner, in poche parole, quasi tutte le possibile insidie: detto al primo turno della sfida tra Zverev e Nadal, sono nella parte alta anche il russo Daniil Medvedev, numero 5 e possibile avversario ai quarti del tedesco, ed il numero 13, il danese Holger Rune e possibile rivale agli ottavi, finito anche lui nello spicchio di tabellone del teutonico.

TABELLONE MASCHILE ROLAND GARROS 2024

(1) Djokovic vs (WC) Herbert

Carballes Baena vs Lestienne

Monfils vs Seyboth Wild

Galan vs (30) Musetti

(23) F. Cerundolo vs Hanfmann

O’Connell vs Q/LL

Fognini vs Van De Zandschulp

Cachin vs (14) Paul

(12) Fritz vs Coria

Lajovic vs Safiullin

Popyrin vs Kokkinakis

Q/LL vs (22) Mannarino

(28) Etcheverry vs Cazaux

Rinderknech vs (WC) Walton

Q/LL vs Davidovich Fokina

Mensik vs (7) Ruud

(4) Zverev vs Nadal

Goffin vs (WC) Mpetshi Perricard

Hijikata vs Darderi

McDonald vs (26) Griekspoor

(18) Khachanov vs Nagal

Q/LL vs Giron

Cobolli vs Q/LL

Evans vs (13) Rune

(11) De Minaur vs Michelsen

Munar vs Bautista Agut

Q/LL vs Struff

Q/LL vs (19) Bublik

(31) Navone vs Carreno Busta

Borges vs Machac

Q/LL vs Kecmanovic

Koepfer vs (5) Medvedev

(6) Rublev vs Daniel

Martinez vs Tirante

Nardi vs (WC) Muller

Arnaldi vs (29) Fils

(17) Humbert vs Sonego

Zhang vs Vukic

Djere vs Altmaier

Fucsovics vs (9) Tsitsipas

(15) Shelton vs Gaston

Nishikori vs Q/LL

Purcell vs Q/LL

Nishioka vs (21) Auger-Aliassime

(27) Korda vs (WC) Mayot

Ruusuvuori vs Kwon

Draper vs Q/LL

Q/LL vs (3) Alcaraz

(8) Hurkacz vs Q/LL

(WC) Moreno de Alboran vs Nakashima

Van Assche vs Shapovalov

Q/LL vs (25) Tiafoe

(24) Tabilo vs Q/LL

Thompson vs Marterer

Marozsan vs Q/LL

Kovacevic vs (10) Dimitrov

(16) Jarry vs Moutet

Shevchenko vs Karatsev

(WC) Atmane vs Ofner

Q/LL vs (20) Baez

(32) Norrie vs Kotov

Wawrinka vs Murray

(WC) Gasquet vs Coric

Eubanks vs (2) Sinner