Sorteggio Roland Garros 2024: Sinner pesca Eubanks, Nadal contro Zverev al primo turno!

Andata in archivio nello splendido scenario del giardino delle serre d’Auteuil a Parigi, il famoso orto botanico che di fatto circonda il campo Philippe Mathieu, la cerimonia del sorteggio del tabellone del Roland Garros 2024. Definito il percorso del main draw del secondo Slam della stagione e le attese erano tante visti i partecipanti.

Novak Djokovic, detentore del titolo, inizierà il proprio percorso contro la wild card francese Pierre-Hugues Herbert e potrebbe affrontare in un ipotetico terzo turno Lorenzo Musetti. Il toscano inizierà il proprio percorso contro il colombiano Daniel Elahi Galan.

Jannik Sinner (n.2 del seeding), che ha ufficializzato ieri la sua presenza al torneo avendo risolto i problemi all’anca, se la vedrà contro l’americano Christopher Eubanks e nell’ipotetico secondo turno si ritroverebbe il vincente tra il croato Borna Coric e il francese Richard Gasquet (wild card). Da segnalare un Andy Murray-Stan Wawrinka che potrebbe riguardare Jannik, anche se è più probabile un incrocio nel terzo turno contro il britannico Cameron Norrie (n.32 del seeding). Jannik è nello stesso ottavo del finalista di Roma, Nicolas Jarry (n.16 del seeding), e nello stesso quarto del polacco Hubert Hurkacz (testa di serie n.8).

Incredibile l’incrocio per Rafa Nadal, 14 volte vincitore di questo Slam. Il maiorchino affronterà il tedesco Alexander Zverev, vincitore degli Internazionali d’Italia 2024, protagonisti entrambi di quella semifinale del Roland Garros 2022 che Zverev non poté terminare per il grave infortunio alla caviglia. Un gioco del destino. Sascha e Rafa nella parte alta del tabellone, nell’ottavo di Holger Rune (n.13 del seeding) e nel quarto del russo Daniil Medvedev.

Per quanto riguarda Carlos Alcaraz (n.3 del seeding), lo spagnolo è nella parte bassa, la stessa di Sinner, e inizierà il proprio cammino contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Si trova nello stesso ottavo di Ben Shelton (n.15 del seeding) e potrebbe affrontare nel terzo turno l’americano Sebastian Korda (n.27 del seeding). Il quarto è quello del russo Andrey Rublev (testa di serie n.6), che ha battuto Carlitos a Madrid quest’anno.

Parlando degli altri italiani, Fabio Fognini giocherà il suo primo turno contro l’olandese Botic van de Zandschulp, Luciano Darderi sfiderà l’australiano Rinky Hijikata, Flavio Cobolli affronterà un qualificato, Luca Nardi giocherà contro il francese Alexandre Muller e se vincerà potrebbe vedersela contro Matteo Arnaldi, che però avrà il difficile ostacolo del transalpino Arthur Fils (n.29 del seeding). In conclusione, nuovo incrocio di Lorenzo Sonego con il padrone di casa, Ugo Humbert (testa di serie n.17). Giusto ricordare l’assenza di Matteo Berrettini, che ha dichiarato forfait quest’oggi, prima del sorteggio.

TABELLONE MASCHILE ROLAND GARROS 2024

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Djokovic vs (WC) Herbert

Carballes Baena vs Lestienne

Monfils vs Seyboth Wild

Galan vs (30) Musetti

(23) F. Cerundolo vs Hanfmann

O’Connell vs /QLL

Fognini vs Van De Zandschulp

Cachin vs (14) Paul

(12) Fritz vs Coria

Lajovic vs Safiullin

Popyrin vs Kokkinakis

Q/LL vs (22) Mannarino

(28) Etcheverry vs Cazaux

Rinderknech vs (WC) Alton

Q/LL vs Davidovich Fokina

Mensik vs (7) Ruud

(4) Zverev vs Nadal

Goffin vs (WC) Mpetshi Perricard

Hijikata vs Darderi

McDonald vs (26) Griekspoor

(18) Khachanov vs Nagal

Q/LL vs Giron

Cobolli vs /QLL

Evans vs (13) Rune

(11) De Minaur vs Michelsen

Munar vs Bautista Agut

Q/LL vs Struff

Q/LL vs (19) Bublik

(31) Navone vs Carreno Busta

Borges vs Machac

Q/LL vs Kecmanovic

Koepfer vs (5) Medvedev

PARTE BASSA

(6) Rublev vs Daniel

Martinez vs Tirante

Nardi vs (WC) Muller

Arnaldi vs (29) Fils

(17) Humbert vs Sonego

Zhang vs Vukic

Djere vs Altmaier

Fucsovics vs (9) Tsitsipas

(15) Shelton vs Gaston

Nishikori vs Q/LL

Purcell vs Q/LL

Nishioka vs (21) Auger-Aliassime

(27) Korda vs (WC) Mayot

Ruusuvuori vs Kwon

Draper vs Q/LL

Q/LL vs (3) Alcaraz

(8) Hurkacz vs Q/LL

(WC) Moreno de Alboran vs Nakashima

Van Assche vs Shapovalov

Q/LL vs (25) Tiafoe

(24) Tabilo vs Q/LL

Thompson vs Marterer

Marozsan vs Q/LL

Kovacevic vs (10) Dimitrov

(16) Jarry vs Moutet

Shevchenko vs Karatsev

(WC) Atmane vs Ofner

Q/LL vs (20) Baez

(32) Norrie vs Kotov

Wawrinka vs Murray

(WC) Gasquet vs Coric

Eubanks vs (2) Sinner