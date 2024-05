Sorteggio WTA Roma, Jasmine Paolini con il bye e nell’ottavo di Maria Sakkari. Poca fortuna per Trevisan

Nello stupendo scenario della Fontana di Trevi a Roma si è tenuto il sorteggio del tabellone principale femminile degli Internazionali d’Italia. Alla presenza del direttore del torneo Paolo Lorenzi e dell’assessore Sport Eventi e Turismo della Capitale, Alessandro Onorato, nonché della giocatrice ucraina Elina Svitolina, il main draw ha preso forma.

La grande favorita, la polacca Iga Swiatek (n.1 del seeding), potrebbe finire in rotta di collisione nel secondo turno con Martina Trevisan, ma ci sarà da battere anzitutto la kazaka Yulia Putintseva nella parte alta. In quella bassa, la bielorussa Aryna Sabalenka (n.2 del seeding) giocherà il secondo turno contro uno tra una qualificata e la cinese Wang Yafan.

Per quanto concerne le altre azzurre, Jasmine Paolini è capitata nella parte bassa, nello stesso ottavo della testa di serie n.5, Maria Sakari. L’allieva di Renzo Furlan, testa di serie n.11, giocherà contro la vincente della sfida tra l’egiziana Mayar Sherif e la croata Petra Martic. Nella stessa parte di tabellone, ma nell’ottavo di Elena Rybakina (n.4 del seeding), ci saranno Elisabetta Cocciaretto contro una qualificata e Nuria Brancaccio opposta alla ceca Katerina Siniakova.

Parte bassa sempre per Lucia Bronzetti che affronterà l’americana Sofia Kenin e in caso di successo al secondo turno giocherà contro la tunisina Ons Jabeur. Giorgia Pedone sarà opposta a una qualificata e Sara Errani sfiderà la statunitense Amanda Anisimova. A completare il quadro, nella parte alta ci sarà il derby tra Vittoria Paganetti e Lucrezia Stefanini, mentre Lisa Pigato affronterà la statunitense Shelby Rogers. Nella parte bassa Federica Di Sarra se la vedrà contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni e in caso di successo sarà opposta a Sakkari.

POSSIBILI QUARTI DI FINALE

(1) Swiatek vs (6) Vondrousova

(3) Gauff vs (7) Zheng

(4) Rybakina vs (5) Sakkari

(2) Sabalenka vs (8) Jabeur

PRIMI TURNI ITALIANE

Trevisan vs qualificata

Paganetti vs Stefanini

Pigato vs Rogers

Di Sarra vs qualificata

Paolini bye

Cocciaretto vs qualificata

Brancaccio vs Siniakova

Pedone vs qualificata

Bronzetti vs Kenin

TABELLONE FEMMINILE INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024

PARTE ALTA

(1) Swiatek bye

Dolehide vs Q

Trevisan vs Putintseva

(31) Stephens bye

(17) Kudermeova bye

Davis vs Kerber

Schmiedlova vs Q

(14) Alexandrova bye

(12) Haddad Maia bye

Xin. Wang vs Yuan

Rus vs Osorio

(18) Keys bye

(28) Cirstea bye

Townsend vs Q

Bogdan vs Fernandez

(6) Vondrousova bye

(3) Gauff bye

Frech vs Krueger

Avanesyan vs Bucsa

(25) Krejcikova bye

(21) Navarro bye

M. Andreeva vs Badosa

Minnen vs Shnaider

(15) Samsonova bye

(10) Kasatkina bye

Maria vs Q

Osaka vs Burel

(19) Kostyuk bye

(29) Noskova bye

Paganetti vs Stefanini

Pigato vs Rogers

(7) Zheng bye

PARTE BASSA

(5) Sakkari bye

Di Sarra vs Q

Vekic vs Tsurenko

(30) Kalinina bye

(24) Azarenka bye

Zhu vs Linette

Martic vs Sherif

(11) Paolini bye

(13) Collins bye

Parry vs Blinkova

Q vs Cocciaretto

(22) Garcia bye

(27) Mertens bye

Siniakova vs Brancaccio

Q vs Begu

(4) Rybakina bye

(8) Jabeur bye

Kenin vs Bronzetti

Q vs Pedone

(26) Boulter bye

(20) Pavlyuchenkova bye

Podoroska vs Sorribes Tormo

Potapova vs Xiy. Wang

(9) Ostapenko bye

(16) Svitolina bye

Errani vs Anisimova

Saville vs Q

(23) Kalinskaya bye

(32) Yastremska bye

Q vs Q

Y. Wang vs Q

(2) Sabalenka bye