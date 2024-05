Sinner-Gasquet, Roland Garros 2024: orario, dove vederlo in tv, streaming

Jannik Sinner affronterà Richard Gasquet al secondo turno del Roland Garros, secondo Slam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. Il tennista italiano, che all’esordio aveva regolato lo statunitense Christopher Eubanks, tornerà in campo mercoledì 29 maggio per incrociare il padrone di casa, in tabellone con una wild card e reduce dal successo sul croato Borna Coric al debutto nell’evento di fronte al proprio pubblico.

L’appuntamento è per la prima serata. Il match inizierà non prima delle ore 20.15 sul Court Philippe-Chatrier, il campo centrale provvisto di tetto da utilizzare in caso di pioggia. Il programma si aprirà alle ore 12.00 con il confronto tra Kenin e Garcia, a seguire de Jong-Alcaraz e Swiatek-Osaka. Al termine, e non prima delle ore 20.15, toccherà proprio a Sinner nell’incontro della sessione serale. Il nostro portacolori partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare l’avversario.

Il 22enne altoatesino ha vinto i due precedenti disputati contro il 37enne transalpino, attualmente al 124mo posto del ranking. Il numero 2 del mondo si è infatti imposto nei due incontri disputati nel 2023, andati in scena sul cemento del Masters 1000 di Indian Wells e sull’erba di Halle. I due tennisti si affronteranno per meritarsi la qualificazione al terzo turno, da disputare contro il vincente del confronto tra il russo Pavel Kotov e lo svizzero Stan Wawrinka.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, l’ordine di gioco, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Gasquet, match valido per il secondo turno del Roland Garros 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Eurosport 1; in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-GASQUET ROLAND GARROS

Mercoledì 29 maggio

Non prima delle ore 20.15 Jannik Sinner vs Richard Gasquet – Diretta tv su Eurosport 1

Primo incontro della sessione serale. La sessione diurna inizierà alle ore 12.00 e prevede Kenin-Garcia, de Jong-Alcaraz, Swiatek-Osaka. Al termine, e non prima delle ore 20.15, toccherà a Jannik Sinner.

PROGRAMMA SINNER-GASQUET: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.