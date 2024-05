Calcio, la Juventus torna alla vittoria con Chiesa e Fagioli. Milan-Salernitana 3-3 in Serie A

La Juventus ha sconfitto il Monza per 2-0 nell’anticipo della 38ma giornata di Serie A. I bianconeri hanno blindato il risultato nel cuore del primo tempo grazie ai sigilli di Chiesa e Alex Sandro (su invito del rientrante Fagioli), chiudendo così la stagione con un successo dopo una lunga serie di pareggi.

I vincitori della Coppa Italia si sono così portati al terzo posto in classifica generale e lo perderanno soltanto se l’Atalanta vincerà le ultime due partite contro Torino e Fiorentina. I brianzoli terminano invece in dodicesima posizione, con tre sconfitte di fila in chiusura di una stagione positiva.

Il Milan ha pareggiato per 3-3 contro la Salernitana. Leao e Giroud lanciano i rossoneri tra 22′ e 27′, Simy accorcia le distanze al 64′, Calabria firma il 3-1 al 77′ ma nel finale Sambia e Simy regalano il pareggio alla compagine campana. Gli uomini di Pioli erano già certi del secondo posto, mentre la Salernitana era già ultima e retrocessa da diverso tempo.