Sci alpino, l’Italia svela la composizione della squadra femminile per il 2024-2025: Goggia, Brignone e Bassino le leader

Flavio Roda, Presidente della FISI, ha deliberato la composizione della squadra femminile sci alpino in vista della stagione 2024-2025. Il direttore Gianluca Rulfi guiderà una nutrita formazione in Coppa del Mondo, tra le cui fila spiccano Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia (gruppo elite).

Altre polivalenti saranno Nadia Delago, Nicol Delago, Vicky Bernardi, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Teresa Runggaldier, Sara Thaler. Sono stati previsti anche due gruppi di specialiste: uno per il gigante e uno per lo slalom. Di seguito il dettaglio completo delle squadre italiane di sci alpino femminile per la prossima stagione invernale.

SQUADRA ITALIA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

GRUPPO COPPA DEL MONDO ELITE

Marta Bassino

Federica Brignone

Elena Curtoni

Sofia Goggia

GRUPPO COPPA DEL MONDO POLIVALENTI

Vicky Bernardi

Nadia Delago

Nicol Delago

Roberta Melesi

Laura Pirovano

Teresa Runggaldier

Sara Thaler

GRUPPO COPPA DEL MONDO (SLALOM)

Lara Della Mea

Emilia Mondinelli

Martina Peterlini

Marta Rossetti

Beatrice Sola

GRUPPO COPPA DEL MONDO (GIGANTE)

Ilaria Ghisalbeerti

Giorgia Collomb

Elisa Platino

Asja Zenere

GRUPPO COPPA EUROPA

Sara Allemand

Annette Belfrond

Tatum Bieler

Alice Calaba

Francesca Carolli

Carlotta De Leonardis

Alessia Guerinoni

Matilde Lorenzi

Sophie Mathiou

Ambra Pomarè

Ludovica Righi

Monica Zanoner

GRUPPO C

Maria Sole Antonini

Margherita Cecere

Ludovica Druetto

Rita Granruaz

Alice Pazzaglia

Beatrice Rosca

Giulia Valleriani

Camilla Vanni

GRUPPO OSSERVATE

Alessandra Banchi, Sofia Parravicini, Angelica Bettoni, Alessandra Di Sabatino, Elisa Engl, Marta Giaretta, Leonie Girtler, Camilla Gottardi, Elisa Graziano, Ginevra Gurini, Giulia Mariani, Giorgia Orsenigo, Anais Lustrissy, Giulia Romele, Giulia Savorgnani, Ivy Schoelzhorn, Cristina Trabucchi, Selinen Trafoier, Nadine Trocker, Eleonora Zanetti.