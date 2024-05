Scherma, Curatoli si ferma agli ottavi nel Grand Prix di Seoul. Vittoria per l’egiziano Elsissy

Non arrivano gioie per l’Italia dal Grand Prix 2024 di sciabola maschile di Seoul. Sulle pedane coreane il migliore degli azzurri, Luca Curatoli, si ferma agli ottavi di finale, in una competizione individuale che ha visto che ha visto arrivare in fondo tre tra gli sciabolatori più forti e in forma del momento. La vittoria è andata all’egiziano Ziad Elsissy, capace di superare per 15-13 in una finale emozionante il georgiano Sandro Bazadze. Condividono il terzo gradino del podio l’astro nascente americano Colin Heathcock e il connazionale Filip Dolegiewicz.

Arriva finalmente il primo successo a quesrto livello per Elsissy, salito alla ribalta dopo il bronzo ai Mondiali l’anno scorso e salito fino a numero 3 del ranking. Ma prima di oggi non era mai stato capace di imporsi a livello Grand Prix o World Cup. L’egiziano in semifinale batte alla stoccata decisiva Dolegiewicz, poi nell’ultimo assalto riesce subito a scavare un piccolo margine, andando a metà incontro sull’8-5. Tira meglio Elsissy del georgiano, sale sul 14-9 prima però di bloccarsi completamente. Quattro stoccate consecutive di Bazadze riportano il georgiano sul -1, ma alla fine l’egiziano riesce a mettere la tanto desiderata ultima botta. Nonostante la sconfitta per il n.1 al mondo quello odierno è comunque il miglior risultato stagionale. Infatti il georgiano non ha mai tirato benissimo, perdendo due volte in semifinale, una ai quarti e ben tre agli ottavi.

Dicevamo di un risultato negativo per l’Italia, che comunque sta portando avanti al maschile una stagione positiva, faticando un po’ quando le stelle incappano in una giornata storta. Il solo Curatoli ha raggiunto gli ottavi di finale, venendo sconfitto dal padrone di casa Oh, al rientro nelle competizioni internazionali, con il punteggio di 15-11. L’italiano ha subito un parziale di 6-3 ad inizio assalto, non riuscendo mai a rientrare e portandosi solo una volta ad una stoccata dal suo avversario.

Il campano aveva esordito battendo per 15-9 il coreano Sung nel primo turno, per poi imporsi ai sedicesimi di finale sul francese Martine per 15-11, prima appunto dell’eliminazioni agli ottavi. Fuori al debutto l’altra punta Luigi Samele, che è incappato in una dolorosa sconfitta contro l’ucraino Andriy Yagodka, capace di trovare l’ultima botta sul 14-14. Sono usciti di scena subito ai trentaduesimi anche Matteo Neri (15-11 in favore dell’egiziano Adham Bahgat) ed Enrico Berrè (inchinatosi 15-8 al forte tunisino Fares Ferjani).

Tre invece gli sciabolatori italiani costretti ad interrompere il loro percorso al secondo assalto di giornata: Mattia Rea non ha avuto scampo contro il n.2 al mondo Ziad Elsissy (15-5), Giovanni Repetti ha lasciato la Corea per colpa del tedesco Sebastian Szabo, con il teutonico capace di imporsi per 15-9, infine con lo stesso punteggio Michele Gallo si è arreso al padrone di casa Bongil Gu. I ragazzi del CT Nicola Zanotti torneranno in pedana tra due settimane a Madrid (Spagna) per l’ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo, prima di spostare il mirino su Europei e soprattutto Olimpiadi, dove le ambizioni saranno comunque elevate.