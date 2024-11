Scherma, gli sciabolatori azzurri centrano il podio nell’esordio di Coppa del Mondo

Si chiude con il podio la prima prova a squadre di Coppa del Mondo ad Orano (Algeria) per la sciabola maschile azzurra. Il quartetto composto Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre e Giacomo Mignuzzi, che ha sostituito all’ultimo Dario Cavaliere, ha concluso al terzo posto, trovando un ottimo risultato in questo esordio stagionale.

La vittoria come da pronostico è andata alla Corea del Sud, che ha superato nell’ultimo atto l’Iran con il punteggio di 45-35. Proprio contro i sudamericani si era fermato il cammino degli azzurri in semifinale, con la vittoria della Corea per 45-34.

Il quartetto azzurro ha poi conquistato il podio, andando a vincere la finalina per il terzo posto contro gli Stati Uniti, vincendo la sfida con un perentorio 45-32.

Il cammino dell’Italia era cominciato negli ottavi con una soffertissima vittoria all’ultima stoccata contro la Cina per 45-44, con la rimonta di Pietro Torre nell’ultimo assalto (9-4) contro Shen. Nei quarti poi gli azzurri hanno battuto la Francia per 45-39.