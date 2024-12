Scherma, Luca Curatoli e Mariella Viale sfiorano il podio nel GP di Orleans

La sciabola azzurra accarezza il podio nel primo Grand Prix della stagione. Sia Luca Curatoli sia Mariella Viale si fermano nei quarti di finale, sfiorando così la zona medaglie. Spicca soprattutto il risultato della napoletana, classe 2005, che era reduce dalla vittoria nella tappa della Coppa del Mondo Giovani ad Hammamet della scorsa settimana. Sicuramente un talento cristallino, che può davvero rilanciare una sciabola femminile che ha fatto fatica nell’ultimo quadriennio.

Viale ha cominciato il suo cammino battendo prima la francese Vongsavady per 15-12, poi una fantastica vittoria contro la giapponese Emura all’ultima stoccata (15-14) e poi negli ottavi il successo per 15-13 sull’ungherese Katona. Nei quarti purtroppo l’azzurra si è fermata contro la greca Despina Georgiadou al termine di un assalto combattuto e chiuso per 15-11.

La giovane campana è stata l’unica azzurra a spingersi oltre i sedicesimi di finale, turno nel quale ha perso Michela Battiston per 15-12 dalla rumena Lupu. Le altre italiane Michela Landi, Giulia Arpino, Eloisa Passaro, Chiara Mormile e Manuela Spica sono state tutte eliminate al primo turno.

A vincere è stata la sudcoreana Jeon Hayoung, che ha superato nell’ultimo atto la greca Theodora Gkountoura con il punteggio di 15-7. Una giornata eccezionale per la Grecia, vista la doppietta sul podio con presente sul gradino più basso anche Despina Georgiadou, oltre alla bulgara Yoana Ilieva.

Anche al maschile, come detto, podio sfiorato da Luca Curatoli. Lo sciabolatore campano si è arreso all’americano Colin Heatcock nei quarti di finale con il punteggio di 15-11. In precedenza l’azzurro si era salvato agli ottavi, battendo all’ultima stoccata per 15-14 il francese Garrigue.

Una Francia assoluta protagonista in casa propria con la spettacolare vittoria per 15-14 di Jean-Philippe Patrice proprio su Heatcock. A completare il podio l’altro transalpino Sebastien Patrice ed il tunisino Fares Ferjani.

A parte Curatoli, una giornata un po’ storta per gli altri sciabolatori azzurri. Ai sedicesimi si sono fermati Michele Gallo, Pietro Torre, Edoardo Reale e Giovanni Repetti; mentre nel primo turno eliminazione per Mattia Rea, Edoardo Cantini, Lorenzo Ottaviani eLupo Veccia Scavalli