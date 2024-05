Rugby, l’Italia perde Lorenzo Pani in vista del tour estivo

Un brutto infortunio terrà fuori dai campi di gioco a lungo Lorenzo Pani, trequarti delle Zebre Parma e della nazionale italiana di rugby. Uno stop che impedirà all’azzurro di partecipare alla tourneé estiva degli azzurri nel Pacifico, ma molto probabilmente anche dalle Autumn Series di novembre.

Pani è stato operato al ginocchio destro, operazione che si è resa necessaria a seguito di un trauma distorsivo subito lo scorso 17 maggio nel corso della gara del Lanfranchi contro gli Scarlets, il quale ha comportato la lesione del legamento crociato anteriore. Come sottolinea il comunicato della franchigia federale, “i tempi di rientro verranno valutati più precisamente nelle prossime settimane”, ma è presumibile che Pani non tornerà in campo fino alla fine del 2024.

Nato a Firenze il 4 luglio 2002, Pani è cresciuto nelle fila del Prato Sesto e ha compiuto tutta la trafila formativa sia a livello di club sia internazionale. Divenuto seniores nella prima squadra del Cavalieri Union nel 2019, è passato poi alla Benetton Treviso dopo un biennio in serie A a Prato. Dopo solo tre presenze nella prima stagione in Veneto, tuttavia, è stato ceduto alle Zebre Parma ad aprile 2022.

Pani ha esordito in nazionale maggiore sotto la gestione del ct Kieran Crowley a Edimburgo contro la Scozia in un match di preparazione alla Coppa del Mondo del 2023, ed è stato successivamente incluso nella rosa dei convocati all’appuntamento mondiale in Francia. La meta realizzata a Cardiff contro il Galles è stata votata come la più bella del Sei Nazioni 2024.