Rugby a 7, i convocati dell’Italia per il primo raduno del 2024

Torna in campo la nazionale italiana di rugby a sette e Matteo Mazzantini ha annunciato i primi convocati in vista del Torneo Internazionale 7’s di Haguenau che si disputerà il prossimo 1 e 2 giugno. Con le Olimpiadi ormai un sogno irrealizzato per l’Italia è il momento di provare a costruire qualcosa per il futuro.

Il torneo si disputerà nella cittadina del Basso Reno, che ospiterà la seconda edizione della manifestazione che quest’anno vedrà la partecipazione, oltre all’Italia, delle formazioni a Sette di Germania, Polonia e Belgio, di New Zealand Sevens Development e di due Selezioni del Sud Pacifico e della Francia.

L’appuntamento di Haguenau anticipa di una settimana quello di Makarska (Croazia, 7-9 giugno) cui seguirà dal 28 al 30 giugno quello di Amburgo (Germania), tappe del Rugby Europe Sevens Championship Series 2024. La nazionale si ritroverà a Pordenone il prossimo 27 maggio per trasferirsi in Francia giovedì 30.

ITALSEVEN – convocati

Albert Eistein BATISTA (HBS COLORNO)

Filippo BOZZONI (ZEBRE RUGBY CLUB)

Andrea BRUNIERA (RANGERS RUGBY VICENZA)

Loreno Maria BRUNO (SITAV RUGBY LYONS)

Aramis CORONA (HBS COLORNO)

Federico CUMINETTI (SITAV RUGBY LYONS)

Filippo DI MARCO (FIAMME ORO RUGBY)

Matthias Leon DOUGLAS (MOGLIANO VENETO RUGBY)

Paul Marie FORONCELLI (RANGERS RUGBY VICENZA)

Francesco KRSUL (FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY)

Cristian LAI (FIAMME ORO RUGBY)

Michael MBA (FIAMME ORO RUGBY)

Pietro RODINA (SITAV RUGBY LYONS)

Gianluca TOMASELLI (FIAMME ORO RUGBY)

Flavio Pio VACCARI (FEMI-CZ RUGBY ROVIGO)

Giacomo VANZELLA (MOGLIANO VENETO RUGBY