Rugby a 7: Italia, i convocati per la tappa di Amburgo delle Sevens Championship Series

La Nazionale Italiana Maschile 7s, dopo la buona prestazione a Makarska, in Croazia, è pronta a preparare la trasferta di Amburgo, dove si disputerà la seconda tappa delle Rugby Europe Sevens Championship Series. In Croazia gli azzurri hanno chiuso al sesto posto e ora puntano ad arrivare in semifinale almeno nella seconda e ultima tappa del torneo.

“Andiamo in Germania per cercare di fare un piazzamento migliore di quello in Croazia. Dobbiamo cercare di arrivare davanti a Georgia, Germania e Portogallo, con l’obiettivo di arrivare tra le prime tre. Il gruppo convocato è lo stesso che ha affrontato la preparazione dell’altro torneo, formato da tanti ragazzi che provengono dalle accademie. Ci affidiamo al mix di giovani e di giocatori di esperienza” le parole di coach Mazzantini.

ITALSEVEN – convocati

Albert Eistein BATISTA (HBS COLORNO)

Filippo BOZZONI (ZEBRE PARMA)

Loreno Maria BRUNO (SITAV RUGBY LYONS)

Fabrizio Daniel CIARDULLO-ORO (RUGBY VIADANA 1970)

Massimo CIOFFI (POL. SS LAZIO RUGBY 1927)

Aramis CORONA (HBS COLORNO)

Federico CUMINETTI (SITAV RUGBY LYONS)

Matthias Leon DOUGLAS (MOGLIANO VENETO RUGBY)

Paul Marie FORONCELLI (RANGERS RUGBY VICENZA)

Ratko JELIC (ZEBRE PARMA)

Francesco KRSUL (FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY)

Cristian LAI (FIAMME ORO RUGBY)

Michael MBA (FIAMME ORO RUGBY)

Dewi PASSARELLA (MOGLIANO VENETO RUGBY)

Pietro RODINA (SITAV RUGBY LYONS)

Gianluca TOMASELLI (FIAMME ORO RUGBY)

Flavio Pio VACCARI (FEMI-CZ RUGBY ROVIGO)

Giacomo VANZELLA (MOGLIANO VENETO RUGBY)