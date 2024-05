Roland Garros, Pavel Kotov sfiderà Sinner al terzo turno. Rublev e Tsitsipas avanzano

Giornata di pioggia a Parigi, sede dell’edizione 2024 del Roland Garros. Giove Pluvio ha imperversato e quindi niente match sui campi outdoor e solo gli incontri a essersi tenuti negli impianti con tetto retrattile, ovvero il Philippe Chatrier e il Suzanne Lenglen. Detto delle vittorie di Jannik Sinner contro Richard Gasquet e dello spagnolo Carlos Sainz contro l’olandese Jesper de Jong, ci sono altri riscontri interessanti.

In primis, Sinner conosce il nome del suo prossimo avversario al terzo turno e sarà il russo Pavel Kotov. Quest’ultimo ha piegato “l’eterno” Stan Wawrinka con il punteggio di 7-6 (5) 6-4 1-6 7-6 (5) in 3 ore e 43 minuti di partita. Un match molto intenso e bello sotto tutti i punti di vista, in cui l’unica nota stonata è stato il pubblico parigino, poco educato nei confronti di Kotov.

Avanzano al terzo turno, poi, Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev. Il finalista del Roland Garros 2022 ha battuto in quattro set il tedesco Daniel Altmaier (n.83 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-2 6-7 (2) 6-4. Nel prossimo round il greco giocherà contro il vincente della sfida tra Lorenzo Sonego e il cinese Zhizhen Zhang.

Più agevole il successo del russo (n.6 ATP) contro lo spagnolo Pedro Martinez, ko per 6-3 6-4 6-3. Il moscovita giocherà contro uno tra Matteo Arnaldi e il francese Alexandre Muller.