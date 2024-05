Roland Garros 2024, il tabellone di Musetti e il possibile ruolo di alleato di Sinner

Lorenzo Musetti esordirà al Roland Garros affrontando il colombiano Daniel Galan. Il numero 31 del ranking ATP dovrà fronteggiare l’insidioso sudamericano, attuale numero 105 contro cui ha vinto l’unico precedente (due anni fa nei quarti di finale dell’ATP 250 di Napoli). Il 22enne, reduce dalla sconfitta contro Francesco Passaro nell’atto conclusivo del Challenger di Torino, è chiamato a una pronta reazione, visto che in questa stagione non ha raccolto grandi risultati, come evidenziano le eliminazioni all’esordio ai Masters 1000 di Madrid e Roma.

In caso di successo, Lorenzo Musetti incrocerà al secondo turno il vincente del confronto tra il francese Gael Monfils e il brasiliano Thiago Seyboth Wild: contro il 37enne padrone di casa, numero 38 del circuito, ha perso tre anni fa a Vienna; contro il 24enne sudamericano, numero 58 del ranking ATP, si è inchinato poche settimane fa a Madrid. Ci sarebbe davvero bisogno della miglior versione del toscano per raggiungere il terzo turno e meritarsi la probabile sfida contro Novak Djokovic (il fuoriclasse serbo non dovrebbe avere problemi contro Herbert e poi contro uno tra Carballes Baena e Lestienne).

Lorenzo Musetti riuscirà a meritarsi la sfida al numero 1 del mondo? Agli ottavi di finale del 2021 vinse i primi due set, salvo poi subire la rimonta del balcanico. Lo scorso anno lo sconfisse agli ottavi di Montecarlo, dove però quest’anno ci ha perso (1-4 il bilancio dei precedenti). Il tennista italiano riuscirà a fare un favore a Jannik Sinner? L’altoatesino è infatti in lotta per il numero 1 del mondo e un’eliminazione prematura di Djokovic lo favorirebbe.