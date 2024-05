Roland Garros 2024, Giulio Zeppieri si fa rimontare due set da Kokkinakis ed esce al secondo turno

Giulio Zeppieri spreca una chance clamorosa di raggiungere per la prima volta in carriera il terzo turno di un Major e deve abbandonare un comunque positivo Roland Garros 2024 in cui è dovuto passare dalle qualificazioni. Il 22enne romano ha sfiorato la vittoria quest’oggi contro l’australiano Thanasi Kokkinakis (se la vedrà nel prossimo match con lo statunitense Taylor Fritz), portandosi in vantaggio 2-0 e gettando al vento diverse occasioni nel quarto set per poi cedere di schianto nel parziale decisivo anche a causa di un accenno di crampi. 6-1 6-4 3-6 6-7 2-6 il punteggio finale dopo quasi quattro ore di battaglia.

Zeppieri esce meglio dai blocchi e, dopo aver salvato il suo primo turno di servizio ai vantaggi, trova subito il break allungando poi sul 3-0. Kokkinakis si sblocca accorciando le distanze sul 3-1, ma il romano tiene un importante turno di battuta a zero e completa l’opera successivamente piazzando il doppio break che vale il 6-1 in appena 29 minuti.

Uno scroscio di pioggia interrompe il match sull’1-1 in avvio di secondo set per circa un’ora, con l’australiano che torna in campo positivamente procurandosi una palla break per il possibile 4-2 senza riuscire però a strappare la battuta al nostro portacolori. Zeppieri, scampato il pericolo, sfrutta invece un passaggio a vuoto di Kokkinakis nel nono gioco trovando il break a 15 e chiudendo successivamente i conti sul 6-4 con un turno di servizio impeccabile.

L’inerzia della sfida cambia nelle battute iniziali del terzo set, con l’australiano che trova il primo break della sua partita portandosi sul 3-1 e mantenendo poi il vantaggio fino in fondo senza grossi patemi, imponendosi per 6-3 e accorciando le distanze. Il confronto si accende nel quarto set, con Zeppieri che rischia grosso nel terzo gioco annullando due palle break e procedendo ‘on serve’. Il romano cancella altri quattro break point e si salva anche nel settimo game, approfittando poi di alcuni errori di Kokkinakis per volare sul 5-3 e servire per il match.

Purtroppo l’italiano si scioglie proprio sul più bello e, dopo un ace, concede troppo subendo un doloroso contro-break e dovendosi giocare tutto al tie-break. Dopo un paio di mini-break per parte, sul 5-5 Zeppieri sbaglia clamorosamente un facile smash al rimbalzo (molto vicino alla rete) che lo avrebbe portato al match point da giocare in battuta. Kokkinakis non perdona, vince il punto successivo e si aggiudica il tie-break 7-5 forzando il quinto set.

Purtroppo l’azzurro crolla dal punto di vista mentale e fisico al quinto, cedendo il servizio nel quarto gioco e accusando proprio in quel frangente dei crampi. Visibilmente menomato e sotto 4-1, Zeppieri chiama il medical timeout per cercare di tamponare il problema ma si muove a fatica. Ciò nonostante si avvicina 4-2 e, grazie ai disastri del rivale, va addirittura 0-40 con tre chance per il contro-break, ma Kokkinakis riesce a venirne fuori e poi chiude sul 6-2.