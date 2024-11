Coppa Davis 2024, gli highlights di Berrettini-Kokkinakis: Matteo porta il primo punto all’Italia!

Si sta giocando in questi minuti il secondo match della semifinale di Coppa Davis tra Jannik Sinner e Alex de Minaur. Il successo del numero 1 al mondo porterebbe l’Italia alla seconda finale consecutiva; buon merito andrebbe però anche a Matteo Berrettini, che ha vinto una partita durissima contro Thanasi Kokkinakis.

Un match combattutissimo, ottenuto in due ore e tre quarti dal romano che nel primo set ha avuto un po’ di opportunità. Avanti di un break durante la frazione, due set point durante il tiebreak: non sono bastati per poter risolvere la situazione, con l’azzurro che si è ritrovato sotto nel punteggio.

Ma lì è uscito il cuore del campione quale è Matteo Berrettini, che nell’ottavo gioco del secondo set riesce finalmente a prendersi la battuta dell’avversario per portare la contesa al terzo. In cui alza il livello nell’undicesimo gioco, con un paio di colpi da campione prendendosi lo strappo decisivo che porta la partita a suo favore.

Una conferma di come Berrettini stia tornando piano piano a quei livelli che lo hanno portato ad essere un frequentatore assiduo della top 10 mondiale per anni, e concedendo così a Jannik Sinner il match con cui chiudere la contesa.