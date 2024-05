Roland Garros 2024: domani si comincia un’ora prima su tutti i campi

Nel primo venerdì del Roland Garros, che è quello di domani, ci sarà un’importante novità senz’altro dovuta ai problemi causati dalla pioggia sia ieri che oggi a tutti i tabelloni. Amelie Mauresmo, direttrice dello Slam parigino, ha infatti comunicato alla stampa che domani su tutti i campi si comincerà alle 10:00, dunque un’ora prima rispetto alle 11:00 tradizionali.

Non solo: proprio per questo motivo verrà inserito un match in più su entrambi i campi principali, il Court Philippe Chatrier e il Court Suzanne Lenglen, che così avranno cinque incontri nella propria programmazione.

Una misura, questa, sicuramente volta a snellire il programma dei tabelloni di singolare (e che denota una certa certezza del fatto che non si sia per nulla sicuri di portare a compimento 68 incontri, di cui 55 di singolare, oggi). Ma c’è un ulteriore fattore da considerare: il fatto che i tabelloni di doppio, al momento, sono stati letteralmente martoriati dai rinvii, tant’è che sono ancora sostanzialmente del tutto da mandare avanti.

In altre parole, bisognerà prepararsi a grandissime scorpacciate di tennis, di qualsiasi tipo e su tutti i campi, anche quelli meno capienti. La parte fortunata della questione è che domani, se non del tutto, almeno in gran parte la giornata non dovrebbe far registrare acqua in discesa sulla capitale francese.