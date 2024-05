Roland Garros, match ancora sospesi per pioggia. I punteggi degli italiani e le previsioni meteo

Dopo la difficile giornata di ieri, dove sono stati completati soltanto 9 match di singolare, torna la pioggia al Roland Garros 2024 di tennis a poco più di un’ora dall’inizio degli incontri della quinta giornata dedicata agli incontri dei tabelloni principali.

Oggi sono in programma tutti gli altri 55 incontri del secondo turno dei tabelloni di singolare ed alcuni match del primo turno di doppio: allo stato attuale delle cose, però, si continua a giocare soltanto sul Philippe Chatrier e sul Suzanne Lenglen, gli unici due campi coperti.

Al momento le previsioni meteo indicano un’imminente interruzione delle precipitazioni, ma questa è soltanto un’ipotesi: su alcuni campi si stanno già togliendo i teloni in quanto si è trattato, secondo quanto accade in questi minuti, soltanto di uno scroscio.

Al momento dello stop l’unico azzurro in campo era Matteo Arnaldi, impegnato nella prosecuzione del match, già interrotto ieri, contro il transalpino Alexandre Muller, con l’azzurro avanti per 6-4 6-1 0-2. L’unico italiano certo di giocare è Lorenzo Musetti, che non prima delle 20.15 affronterà Gael Monfils sul Chatrier.