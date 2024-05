Roland Garros 2024, Caroline Garcia rimonta e passa. Fuori Barbora Krejcikova. Risultati tabellone donne

Si chiude la prima giornata dedicata al tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2024 di tennis: venti gli incontri andati in scena e purtroppo escono di scena le due azzurre impegnate. Lucia Bronzetti cede alla nipponica Naomi Osaka, che si impone per 6-1 4-6 7-5, mentre Martina Trevisan viene eliminata dalla serba Olga Danilovic, vittoriosa per 6-1 6-2.

La croata Jana Fett piega l’iberica Jessica Bouzas Maneiro per 6-2 3-6 7-5, mentre la ceca Marie Bouzkova supera la russa Veronika Kudermetova per 6-2 6-4. L’elvetica Viktorija Golubic elimina la ceca Barbora Krejcikova col punteggio di 7-6 6-4, infine la cinese Xinyu Wang rimonta la tedesca Jule Niemeier con lo score di 0-6 6-2 6-4.

La croata Donna Vekic approfitta del ritiro dell’ucraina Lesia Tsurenko, giunto nel primo set sul 6-5 per la balcanica, mentre l’altra ucraina Marta Kostyuk piega la brasiliana Laura Pigossi per 7-5 6-7 6-4. La ceca Katerina Siniakova regola la magiara Dalma Galfi per 7-5 7-6, mentre la transalpina Chloe Paquet liquida la russa Diana Shnaider per 6-3 6-1, infine la statunitense Katie Volynets supera la serba Aleksandra Krunic con lo score di 7-6 6-2.

La slovena Tamara Zidansek elimina la belga Alison Van Uytvanck per 6-2 2-6 6-1, mentre la cinese Yafan Wang regola la russa Maria Timofeeva con un duplice 6-3. L’ucraina Dayana Yastremska rimonta l’australiana Ajla Tomljanovic per 3-6 6-3 6-3, mentre la statunitense Amanda Anisimova batte la slovacca Rebecca Sramkova col punteggio di 7-6 6-4, infine la lettone Jelena Ostapenko regola la romena Jaqueline Cristian con lo score di 6-4 7-5.

La danese Clara Tauson elimina la tedesca Tatjana Maria per 6-2 6-3, mentre la statunitense Sofia Kenin rimonta la tedesca Laura Siegemund col punteggio di 4-6 6-2 6-2. La transalpina Caroline Garcia elimina l’altra teutonica Eva Lys con lo score di 4-6 7-5 6-2, infine il derby cinese premia Xiyu Wang, che piega la connazionale Zhuoxuan Bai per 7-5 6-7 6-3.

ROLAND GARROS 2024 – RISULTATI DONNE 26 MAGGIO

