Ranking ATP, Alcaraz perde 800 punti con l’eliminazione a Madrid. E ora Medvedev può sorpassarlo

In una giornata Madrid perde Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro ha annunciato pochi minuti fa il proprio forfait dalla sfida valida per i quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime, mentre l’iberico si è arreso in tre set ad Andrey Rublev, evidenziando anche qualche problemino al braccio destro infortunato.

Con questa precoce sconfitta, il tennista iberico saluta così ben 800 punti nel ranking ATP. Lo scorso anno si era infatti imposto alla Caja Magica, incamerando 1000 punti, mentre con i quarti di finale è riuscito a confermarne soltanto 200, vedendo così il divario con Sinner crescere di parecchio.

Alcaraz avrà da lunedì ‘soltanto’ 7345 punti, rimanendo distante dalla seconda piazza di Jannik ben 1515 punti (8860 il bottino dell’azzurro), facendo sì che il ragazzo di Sesto Pusteria rimanga certo della seconda piazza anche in vista dei sorteggi del Roland Garros. Ma tornando al murciano, adesso rischia anche di perdere il terzo posto nel ranking.

Infatti ora sente Daniil Medvedev mettergli il fiato sul collo: avendo raggiunto i quarti di finale nella capitale spagnola è salito virtualmente a 7195 punti in classifica. Se il russo dovesse vincere domani sera con Jiri Lehecka, allora incamererebbe altri 200 punti in virtù della semifinale, salendo così sul podio del ranking ATP e contestualmente scalzando Alcaraz, che si ritroverebbe così quarto con 50 punti di ritardo da Medvedev.