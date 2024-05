Rally Sardegna 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 30 maggio al 2 giugno andrà in scena la sesta tappa del Mondiale di rally 2024. Sarà lo sterrato di Alghero, in Sardegna, l’elemento principale del prossimo appuntamento iridato. L’edizione numero 21 della gara prevede un totale di 16 prove speciali e 266 km cronometrati da percorrere in sole 48 ore.

Dopo cinque tappe, a comandare la classifica generale troviamo il belga Thierry Neuville su Hyundai, a precedere la Toyota del britannico Elfyn Evans e l’altra Hyundai dell’estone Ott Tanak. A completare il quadro della top-5 Adrien Fourmaux (Ford Puma) e soprattutto la Toyota del fuoriclasse transalpino Sebastien Ogier.

Si comincia venerdì 31 maggio con lo shakedown di Olmedo (2,14 km) previsto dalle 9.01 e poi nel pomeriggio alle 14.30 il via della prima tappa composta da 77,82 km cronometrati e quattro speciali, quelle ripetute due volte di Osilo-Tergu (in versione lunga ben 25,65 km) e Sedini-Castelsardo (13,26 km). Nel giorno successivo ci saranno nove speciali.

Al mattino le prove ripetute di Tempio (12,03 km) e Tula (22,81 km), a seguire la Tyre Fitting Zone a Pattada a metà del day-2; nel pomeriggio si disputano le note Monte Acuto di Monte Lerno-Monti di Alà (25,17 km) e Coiluna-Loelle (14,67 km). A chiusura dei giochi, il due giugno, tre speciali e la Sassari Argentiera (7,10 km) che ospita la Power Stage finale.

CALENDARIO RALLY SARDEGNA 2024

Venerdì 31 maggio

ore 09:01 Shakedown di Olmedo

ore 14:33 – SS 1 OSILO – TERGU 1

ore 15:33 – SS 2 SEDINI – CASTELSARDO 1

ore 17:33 – SS 3 OSILO – TERGU 2

ore 18:35 – SS 4 SEDINI – CASTELSARDO 2

Sabato 1° giugno

ore 07:41 – SS 5 TEMPIO PAUSANIA 1

ore 08:49 – SS 6 TULA – ERULA 1

ore 10:41 – SS 7 TEMPIO PAUSANIA 2

ore 11:49 – SS 8 TULA – ERULA – 2

ore 14:05 – SS 9 MONTE LERNO-MONTI DI ALA’

ore 15:05 – SS 10 COILUNA – LOELLE 1 / LIVE TV

ore 17:05 – SS 11 MONTE LERNO-MONTI DI ALA’

ore 18:05 – SS 12 MONTE LERNO di PATTADA 2

Domenica 2 giugno

ore 08:00 – SS 13 CALA FLUMINI 1

ore 09:05 – SS 14 SASSARI – ARGENTIERA 1 / LIVE TV

ore 11:00 – SS 15 CALA FLUMINI 2

ore 12:15 – SS 16 SASSARI – ARGENTIERA 2 / Wolf Pw Stage 7

RALLY SARDEGNA 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (palinsesto da definire)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Rally.Tv