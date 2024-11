Rally Giappone, Ott Tanak avanti con margine dopo la seconda giornata, Neuville risale

Si chiude la seconda giornata del Rally del Giappone 2024, l’ultimo appuntamento del Mondiale WRC. Sempre più intensa la lotta al titolo fra Ott Tanak e Thierry Neuville: ieri c’è stato il grande colpo di scena del problema tecnico per il belga che oggi è riuscito a risalire la china.

Neuville infatti nel venerdì non aveva raccolto neanche un punto, sprofondando addirittura in quindicesima posizione nella classifica generale. Oggi il leader del Mondiale è riuscito a risalire in settima posizione a un distacco di 7’43” nei confronti di Tanak: in questo momento la classifica del Mondiale recita 229 Neuville e 218 Tanak, con le sorti del titolo iridato che si decideranno domani.

Tanak che è saldamente in testa a questa tappa del Sol Levante con le vittorie nella SS13 e nella SS16 e ha un vantaggio di 38 secondi nei confronti di Elfyn Evans che è in seconda posizione e 1’32″9 su Sebastian Ogier che occupa invece la terza piazza.

Neuville è stato in quota in tutte le speciali di questa giornata, concludendo in testa ex-aequo la SS14 con Ogier e vincendo la SS11. Staremo quindi a vedere domani, ma se non succederanno altri imprevisti, ecco che il belga potrebbe vincere il suo primo titolo Mondiale.