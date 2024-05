Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con gli ottavi al Roland Garros? Montepremi e cifre: l’assegno lievita

Jannik Sinner prosegue in maniera brillante la propria avventura al Roland Garros, secondo Slam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. Il tennista italiano ha sconfitto nettamente il russo Pavel Kotov, imponendosi in tre set con grande personalità. Il fuoriclasse altoatesino ha regolato il numero 56 del ranking ATP con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 e può così proseguire la propria avventura sul mattone tritato della capitale francese.

Jannik Sinner ha così infilato il terzo successo consecutivo per 3-0 e si è qualificato agli ottavi di finale, dove se la dovrà vedere con il vincente del confronto tra il francese Corentin Moutet e l’austriaco Sebastian Ofner: anche tra due giorni partirà con i favori del pronostico, nel mirino il quarto di finale da giocare verosimilmente contro uno tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il polacco Hubert Hurkacz. Il 22enne è parso in totale controllo della situazione e ha fornito una serie di risposte confortanti.

Jannik Sinner è in piena corsa per il numero 1 del mondo: salirà in testa al ranking ATP se raggiungerà la finale, oppure se Novak Djokovic verrà eliminato prima dell’atto conclusivo. Il risultato odierno ha un importante risvolto dal punto di vista sportivo, ma offre anche un certo interesse dal punto di vista economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la qualificazione agli ottavi di finale del Roland Garros? Il successo contro Kotov ha garantito un assegno da 250.000 euro.

Come aumenta il montepremi avanzando nel torneo? Il passaggio ai quarti di finale assicura 415.000 euro, l’approdo in semifinale viene pagato 650.000 euro, il finalista perdente si consolerà con 1,2 milioni di euro, il vincitore del Roland Garros festeggerà con 2,4 milioni di euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER CON GLI OTTAVI AL ROLAND GARROS

