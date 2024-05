Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP a Ginevra: Sonego è ormai a tiro

La prima semifinale della carriera a livello ATP porta Flavio Cobolli sempre più in alto nel ranking mondiale. Il tennista romano sta disputando un ottimo torneo a Ginevra ed oggi nei quarti ha sconfitto il kazako Alexander Shevchenko con un doppio 6-4. Adesso per l’azzurro ci sarà il vincente dell’incontro tra il norvegese Casper Ruud e l’argentino Sebastian Baez, ma sicuramente queste prestazioni di Cobolli a Ginevra lasciano ottimi segnali in vista dell’ormai imminente Roland Garros.

Si parlava di una scalata nel ranking e già solo con il risultato ottenuto oggi Flavio ha centrato il suo miglior piazzamento nella classifica mondiale. Attualmente il romano è numero 53 del mondo e con la Top-50 davvero sempre più vicina. Il muro dei primi cinquanta potrebbe già essere superato in caso di vittoria della semifinale con Cobolli che si porterebbe a quota 1005 punti, facendo un balzo in quarantottesima posizione.

Vincendo la semifinale, Cobolli entrerebbe anche nella Top-5 italiana, visto che riuscirebbe a sorpassare anche Lorenzo Sonego, attualmente numero quarantanove del mondo. In caso di sconfitta il sorpasso comunque sarebbe con ogni probabilità solo rimandato, visto il momento completamente diverso tra i due giocatori italiani: Cobolli in ottima forma e Sonego in grandissima crisi.

Provando a sognare ulteriormente e dunque pensando anche a vincere il torneo di Ginevra (bisogna ricordare che è presente un certo Novak Djokovic) Cobolli volerebbe addirittura vicino ai primi quaranta del mondo, appena dietro a Luciano Darderi, anche se quest’ultimo è ancora in corsa nel torneo di Lione e punta anche a vincerlo e ad arrivare ad un passo dalla Top-30.

LE COMBINAZIONI DEL RANKING DI FLAVIO COBOLLI

Con la qualificazione raggiunta alla semifinale – 940 punti (n°53)

Con la qualificazione alla finale – 1005 punti (n°48)

Con la vittoria del torneo – 1090 punti (possibile numero 41)