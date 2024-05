Quando le prossime partite dell’Italia di volley femminile in Nations League? Le date e gli orari a Macao

Archiviata la prima settimana, l’Italia di volley femminile non ha troppo tempo per riposare. Tra dieci giorni infatti inizierà la seconda tappa di Nations League che vedrà protagoniste le azzurre in quel di Macao, con altre quattro partite fondamentali per mettere ulteriori tasselli verso la matematica qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Si andrà nella regione amministrativa speciale cinese a cavallo tra i mesi di maggio e giugno, e le azzurre avranno quattro partite tutt’altro che banali. L’esordio sarà forse il match più morbido, con l’avversaria di Anna Danesi e compagne che sarà la Francia mercoledì 29 maggio. quando nel Belpaese saranno le 10.00. Il giorno successivo, alle 6.30 di mattino italiane, le azzurre si troveranno di fronte la Repubblica Domenicana, squadra già ai Giochi e molto pericolosa. Chiusura da brividi con le ultime due partite, sabato 1 giugno alle 6.30 ci sarà da affrontare il Brasile, domenica 2 alle 10.00 invece ci sarà Italia-Cina.

Rodaggio che continua e azzurre che dovrebbero dimostrarsi sempre più in palla e coese, con il sistema muro-difesa tanto caro a Julio Velasco che avrà oliato ancora di più i meccanismi. La sconfitta iniziale contro la Polonia è stata una brutta botta per l’Italia, che però ha affrontato la prima settimana di Nations League senza tante titolari. Il CT italiano potrà lavorare per dieci giorni con Orro, Fahr, Lubian, De Gennaro, Sylla, Egonu e Pietrini. Non cosa da poco, con la nazionale che potrebbe cambiare completamente faccia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della seconda settimana della nazionale azzurra per quel che riguarda la Nations League 2024 di volley femminile. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO SECONDA SETTIMANA ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Martedì 14 maggio

Mercoledì 29 maggio

Ore 10.00 Italia vs Francia (Macao, Cina)

Giovedì 30 maggio

Ore 06.30 Italia vs Repubblica Dominicana (Macao, Cina)

Sabato 1° giugno

Ore 06.30 Italia vs Brasile (Macao, Cina)

Domenica 2 giugno

Ore 13.30 Italia vs Cina (Macao, Cina)

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.