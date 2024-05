Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa Spoleto-Prati di Tivo: tutti i paesi e le province attraversati

Oggi sabato 11 maggio va in scena l’ottava tappa del Giro d’Italia 2024: una frazione di 152 km da Spoleto a Prati di Tivo. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura con un’insidiosissima giornata in montagna che dovrebbe riscrivere la classifica generale dopo la cronometro individuale disputata ieri.

Secondo arrivo in salita di questa edizione dopo quello di domenica scorsa a Oropa. Si arriverà infatti ai 1.540 metri s.l.m. di Prato di Tivo, dopo aver affrontato una salita conclusiva di 14,6 km al 7% di pendenza media e con punte del 12% nel tratto centrale. Gli atleti avranno già nelle gambe le ascese di Forca Capistrello (dopo 37 km) e di Croce Abbio (dopo 112 km).

L’ottava tappa del Giro d’Italia si snoda tra Umbria, Lazio e Abruzzo. Vengono attraversate le province di Perugia, Rieti, L’Aquila, Teramo. Partenza alle ore 12.30, arrivo attorno alle ore 17.00-17.30 a seconda della media oraria sostenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante l’ottava tappa del Giro d’Italia 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024

Sabato 11 maggio

Ore 12.30 Partenza

Ore 17.00-17.30 (circa) Arrivo

SPOLETO-PRATI DI TIVO GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI PERUGIA: Spoleto, Forca di Cerro, Piedipaterno, Sant’Anatolia di Narco, Caso, Gavelli, Forca Capistrello, Monteleone di Spoleto, Ruscio.

PROVINCIA DI RIETI: Leonessa, Albaneto, Posta, Borbona.

PROVINCIA DI L’AQUILA: Valico di Casale Bottone, Montereale, Capitignano, Croce Abbio.

PROVINCIA DI TERAMO: Aprati, Pietracamela, Prati di Tivo.

PROGRAMMA TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.