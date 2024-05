Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa Pompei-Cusano Mutri: tutti i paesi e le province attraversati

Oggi martedì 14 maggio va in scena la decima tappa del Giro d’Italia 2024: una frazione di 142 km da Pompei a Cusano Mutri. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura e inizia la seconda settimana con una giornata che si preannuncia insidiosa, con la possibilità di rimescolare le carte.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.15

Dopo aver affrontato le ascese di Camposauro e Guardia Sanframondi, il gruppo dovrà affrontare la salita che condurrà all’arrivo di Cusano Mutri (1.392 metri s.l.m.). Gli ultimi 17,9 km sono al 5,6% di pendenza media con il 10% di massima: nulla di impossibile, ma dopo il giorno di riposo ci potrebbero essere delle sorprese.

La decima tappa del Giro d’Italia si snoda interamente in Campania. Vengono attraversate le province di Napoli, Caserta, Benevento. Partenza alle ore 13.05, arrivo attorno alle ore 17.00-17.30 a seconda della media oraria sostenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la decima tappa del Giro d’Italia 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024

Martedì 14 maggio

Ore 13.05 Partenza

Ore 17.00-17.30 (circa) Arrivo

POMPEI-CUSANO MUTRI GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI NAPOLI: Pompei, Poggiomarino, Palma Campania, San Paolo Belsito, Nola, Cicciano.

PROVINCIA DI CASERTA: Cancello Scalo, San Felice e Cancello.

PROVINCIA DI BENEVENTO: Arpaia, Montesarchio, Bivio Taburno, Campoli del Monte Taburno, Cautano, Vitulano, Camposauro, Solopaca, Guardia Sanframondi, Cerreto Sannita, Civitella Licinio, Cusano Mutri, Pietraroja, Bocca della Selva.

PROGRAMMA TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.