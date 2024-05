Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa Novara-Fossano: tutti i paesi e le province attraversati

Oggi lunedì 6 maggio va in scena la terza tappa del Giro d’Italia 2024: una frazione di 166 km da Novara a Fossano. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura con una giornata riservata ai velocisti: primo arrivo per gli sprinter, ci sarà lotta in gruppo per prendere le migliori posizioni possibili in vista dell’annunciata volata. Lo sloveno Tadej Pogacar non dovrebbe avere grossi problemi a conservare la maglia rosa di leader della classifica generale.

Il percorso non prevede particolari difficoltà altimetriche, ci sarà un GPM di quarta categoria nei pressi di Lu dopo 58 chilometri. La strada salirà leggermente nella seconda parte di giornata, senza però impensierire il gruppo. La terza tappa del Giro d’Italia si snoda interamente in Piemonte. Vengono attraversate le province di Novara, Vercelli, Alessandria, Asti, Cuneo. Partenza alle ore 13.10, arrivo tra le ore 17.00 e le ore 17.25 a seconda della velocità media che sarà tenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la terza tappa del Giro d’Italia 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO NOVARA-FOSSANO, TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024

Lunedì 6 maggio

Ore 13.10 Partenza

Ore 17.00-17.25 (circa) Arrivo

NOVARA-FOSSANO GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI NOVARA: Novara.

PROVINCIA DI VERCELLI: Borgo Vercelli, Vercelli, Stroppiana.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA: Villanova Monferrato, Casale Monferrato, San Germano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Lu, Solero, Felizzano, Masio.

PROVINCIA DI ASTI: Crociera, Mombercelli, Montegrosso d’Asti, Vigliano d’Asti, La Madonna, Belangero, Isola d’Asti.

PROVINCIA DI CUNEO: Canove, Alba, Cinzano, Pollenzo, Cherasco, Salmour, Fossano.

PROGRAMMA TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.