Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa Manerba del Garda-Livigno: tutti i paesi e le province attraversati

Oggi domenica 19 maggio va in scena la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2024: una frazione di 222 km da Manerba del Garda a Livigno. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura e si conclude la seconda settimana di gare con una micidiale giornata caratterizzata da ben 5.400 metri di dislivello altimetrico: siamo al cospetto di una delle tappe più dure di questa edizione della Corsa Rosa.

Dopo 54 km si affronterà il Colle Zeno, GPM di seconda categoria con 13,9 km al 6,6% di pendenza media e massime del 14%. A seguire un tratto in discesa e poi un falsopiano di una cinquantina di chilometri per arrivare a Malonno, in direzione Edolo e Monno, dove inizierà il mitico Morticolo: 12,6 km al 7,6% di pendenza media e massime del 16%.

Dal GPM mancheranno 68 chilometri al traguardo. Si andrà verso Isolaccia e poi il finale sarà durissimo: prima il Foscagno (15 km al 6,4% di pendenza media), poi breve tratto in discesa e salita finale di 4,7 km al 7,7% con punte del 19% per giungere ai 2.385 metri del Mottolino (a Livigno). La quindicesima tappa del Giro d’Italia si snoda interamente in Lombardia. Vengono attraversate le province di Brescia e Sondrio. Partenza alle ore 10.25, arrivo attorno alle ore 16.45-17.40 a seconda della media oraria sostenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024

Domenica 19 maggio

Ore 10.25 Partenza

Ore 16.45-17.40 (circa) Arrivo

MANERBA DEL GARDA-LIVIGNO GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI BRESCIA: Manerba del Garda, Tormini, Vobarno, Sabbio Chiese, Nozza, Casto, Lodrino, Brozzo, Tavernole sul Mella, Lavone, Pezzaze, Colle San Zeno, Valpalot, Fraina, Pisogne, Pian Camuno, Boario Terme, Pianborno, Malegno, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Forno Allione, Malonno, Edolo, Monno, San Giacomo, Passo del Mortirolo.

PROVINCIA DI SONDRIO: Grosio, Sondalo-Bolladore, Le Prese, Cepina-Valdisotto, Capitania, Santa Lucia, Le Motte, Isolaccia-Valdidentro, Arnoga, Passo del Foscagno, Trepalle, Passo di Eira, Livigno (Mottolino).

PROGRAMMA TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.