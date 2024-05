Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa Livigno-Santa Cristina Val Gardena: tutti i paesi e le province attraversati

Oggi martedì 21 maggio va in scena la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024: una frazione di 206 km da Livigno a Santa Cristina Val Gardena. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura e inizia la terza settimana di gara con una frazione decisamente impegnativa, caratterizzata da ben 4.350 metri di dislivello altimetrico.

Nella prima parte di gara si affronterà la Cima Coppa: a Bormio si imboccherà il Passo dello Stelvio, ma non si arriverà in cima a causa del pericolo di slavine e a circa quattro chilometri dalla vetta si svolterà per dirigersi verso il Giogo di Santa Maria, che con i suoi 2.498 metri s.l.m. sarà la vetta più alto della Corsa Rosa. A seguire una lunga discesa e un tratto in falso piano per un totale di 120 km fino a Prato dell’Isarco, dove inizierà un’ascesa di 23,3 km al 4,7% di pendenza media con punte del 15% per giungere al Passo Pinei.

Dalla cima un breve tratto in discesa per andare a Ortisei, dove inizierà la salita finale che conduce a Santa Cristina (7,6 km al 6,1% con punte del 15%). La sedicesima tappa del Giro d’Italia si snoda tra Lombardia e Trentino Alto Adige, con un breve sconfinamento in Svizzera. Vengono attraversate le province di Sondrio e Bolzano. Partenza alle ore 11.20, arrivo attorno alle ore 16.50-17.40 a seconda della media oraria sostenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024

Martedì 21 maggio

Ore 11.20 Partenza

Ore 16.50-17.40 (circa) Arrivo

LIVIGNO-SANTA CRISTINA VAL GARDENA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI SONDRIO: Livigno, Passo di Eira, Trepalle, Passo di Foscagno, Amoga, Isolaccia, Sacrario dello Stelvio, Giogio di Santa Maria/Umbrailpass.

SVIZZERA: Cantone dei Griglioni (Santa Maria Val Mustair, Mustair).

PROVINCIA DI BOLZANO: Glorenza, Sluderno, Spondigna, Silandro, Naturno, Foresta, Lana, Sinigo, Gargazzone, Terlano, Bolzano, Cardano, Prato all’Isarco, Fiè allo Sciliar, Siusi allo Sciliar, Castelrotto, Passo Pinei, Ortisei, Santa Cristina, Santa Cristina Val Gardena.

PROGRAMMA TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.