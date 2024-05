Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda: tutti i paesi e le province attraversati

Oggi sabato 18 maggio va in scena la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2024: una cronometro individuale di 31,2 km da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura con la seconda prova contro il tempo: sfida insidiosa contro le lancette per aprire il weekend che culminerà domani con l’arrivo in salita a Livigno.

Il percorso è decisamente vallonato, con continui saliscendi che potrebbero mettere in difficoltà gli atleti. Il dislivello complessivo è di 150 metri, primo intermedio dopo 7,8 km a Solferino e il secondo dopo 23,2 a Torre di San Martino. La quattordicesima tappa del Giro d’Italia si snoda interamente in Lombardia. Vengono attraversate le province di Mantova e Brescia. Il primo atleta scatterà alle ore 13.40, la maglia rosa arriverà attorno alle ore 17.10.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024

Sabato 18 maggio

Ore 13.40 Partenza primo corridore

Ore 17.10 (circa) Arrivo ultimo corridore

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-DESENZANO DEL GARDA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI MANTOVA: Castiglione delle Stiviere, Solferino, San Cassiano, Cavriana.

PROVINCIA DI BRESCIA: Pozzolengo, Torre di San Martino, San Martino della Battaglia, Rivoltella del Garda, Desenzano del Garda.

PROGRAMMA TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.