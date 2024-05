Quando corre Jacobs a Ostrava? Data, orario, tv, avversari. C’è anche Leonardo Fabbri

Marcell Jacobs farà il proprio ritorno in gara nella giornata di martedì 28 maggio, quando a Ostrava (Repubblica Ceca) andrà in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione Olimpico dei 100 metri si cimenterà sui blocchi di partenza per disputare la sua terza gara stagionale a livello individuale, dopo essersi espresso in 10.11 a Jacksonville e aver corso in 10.07 a Roma.

Il velocista lombardo cercherà di migliorarsi e di avvicinare i dieci secondi netti, ma soprattutto vorrà testare la propria forma quando manca ormai soltanto una decina di giorni agli Europei di Roma. Marcell Jacobs, che poi gareggerà anche giovedì 30 maggio in Diamond League a Oslo, fronteggerà il canadese André De Grasse. Il Campione Olimpico dei 200 metri sarà l’avversario di riferimento del nostro portacolori, in una rivincita di quanto visto un mesetto fatto a Jacksonville.

Si preannuncia un confronto particolarmente vibrante e avvincente, l’appuntamento è per martedì 28 maggio (ore 18.10). In gara anche Leonardo Fabbri, fresco di record italiano di getto del peso con la sassata da 22.95 metri firmata a Savona. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della gara dei 100 metri con Marcell Jacobs a Ostrava (Repubblica Ceca). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO CORRE MARCELL JACOBS A OSTRAVA?

Martedì 28 maggio, ore 18.10.

AVVERSARI MARCELL JACOBS A OSTRAVA

L’avversario di riferimento sarà il canadese André De Grasse, il resto della starting list deve ancora essere comunicato.

COME VEDERE MARCELL JACOBS A OSTRAVA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

CALENDARIO MEETING OSTRAVA

Martedì 28 maggio

18.00 Salto in alto maschile

18.05 Getto del peso maschile (con Leonardo Fabbri)

18.10 100 metri maschile (con Marcell Jacobs)

18.20 1500 metri femminile

18.30 400 metri femminile

18.40 400 metri maschile

18.52 100 ostacoli

19.05 Tiro del giavellotto maschile

19.10 100 metri femminile

19.20 800 metri maschile

19.30 200 metri maschile

19.45 1500 metri maschile (con Pietro Arese)