Pallamano, Salerno e Pontinia rispondono e rimandano le semifinali Playoffs a gara-3

Dovremo attendere la giornata di domani per scoprire quali saranno le squadre che si contenderanno il titolo 2024 di Serie A1. La gara-3 determinerà le finaliste dei Playoffs dopo un’avvincente gara-2 che ha premiato Jomi Salerno e Cassa Rurale Pontinia.

Iniziamo dalle campane che hanno dominato la scena davanti ai propri tifosi contro Brixen Südtirol. Il team di Bressanone ha tentato in ogni modo di eliminare le vincitrici della regular season, il match si è concluso sul punteggio di 32-26.

Decisamente più avvincente, invece, la bagarre tra AC Life Style Erice e Cassa Rurale Pontinia. Le siciliane, dopo aver vinto in casa delle avversarie, si sono arrese nel proprio palazzetto, il risultato è stato di 26-28. Per soli due punti sfuma quindi la chance di Erice di agguantare la finale, l’ultima chance per tutti si ripresenterà nella serata del 14 maggio.

Nei Playout, invece, Venplast Dossubono vince in scioltezza contro Lions Sassari ed anche l’anno prossimo giocherà in Serie A1. Servirà invece gara-3 per definire chi resisterà tra i migliori del campionato nostrano tra Padova e Mezzocorona. La perdente sfiderà Sassari nell’ultimo spareggio per evitare la retrocessione definitiva.