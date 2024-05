Pallamano: Brixen batte Conversano alla “bella” e raggiunge Fasano alle finali scudetto

La Serie A Gold 2023-2024 di pallamano ha le sue finaliste per lo scudetto di questa stagione. Gara -3 del confronto fra Brixen e Conversano si è infatti conclusa. Ecco come sono andate le cose in Alto Adige e quale è stata la squadra che ha raggiunto la già qualificata Fasano.

A imporsi sono stati i padroni di casa con lo score conclusivo di 33-21, all’intero di una gara dove c’è stata partita solo nel primo tempo, comunque chiuso in vantaggio per 12-9 da Bressanone. Nella ripresa poi la svolta: De Oliveira, che alla fine chiuderà con 9 gol, si scatena e insieme a lui anche Volarevic. Conversano prova a tenere botta, ma non può nulla. Il gap aumenta di minuto in minuto sino al risultato finale.

Ora la finale scudetto, da dividere in 3 atti, se necessario: mercoledì 29 maggio gara -1, in casa del Brixen, e poi la successiva gara -2 e l’eventuale gara -3, nella tana del Fasano.

mercoledì 29 maggio (Gara-1)

Brixen – Sidea Group Fasano

sabato 1° giugno (Gara-2)

Sidea Group Fasano – Brixen

lunedì 3 giugno (Gara-3)

Sidea Group Fasano – Brixen

Playout

Il Secchia Rubiera si porta a casa la salvezza battendo in gara -3 il Macaci Cingoli, che ora va all’ultimo playout contro il Trieste.