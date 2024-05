Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Francia 2024: Martin vince, Bagnaia si ritira

Oggi pomeriggio si è disputata la Sprint Race del GP di Francia 2024, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. Grandi emozioni come sempre nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa delle qualifiche di questa mattina, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto sulla celeberrima pista transalpina.

Jorge Martin ha vinto il GP di Francia. Il centauro spagnolo è scattato dalla pole position e ha dominato la gara fin dall’inizio, scappando via di forza e meritando il successo. L’alfiere della Ducati Pramac allunga anche in classifica generale, visto che Francesco Bagnaia si è ritirato. Il due volte Campione del Mondo è partito dalla seconda piazzola, ma ha faticato allo spegnimento del semaforo, è scivolato rapidamente indietro, si è ritrovato in quindicesima posizione e dopo pochi giorni è finito nella ghiaia, tornando mestamente ai box.

Marco Bezzecchi è caduto quando mancavano quattro giri e si trovava in seconda posizione. La piazza d’onore è stata così agguantata da Marc Marquez, che si è reso protagonista di una superba rimonta dalla 13ma piazzola. L’alfiere della Ducati del Team Gresini è salito sul secondo gradino del podio, precedendo l’Aprilia di Maverick Vinales e la Ducati ufficiale di Enea Bastianini. Quinta l’altra Aprilia di Aleix Espargarò davanti a Pedro Acosta. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP di Francia 2024, tappa del Mondiale MotoGP.

ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP FRANCIA MOTOGP 2024

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Maverick Vinales (Aprilia)

4. Enea Bastianini (Ducati)

5. Aleix Espargarò (Aprilia)

6. Pedro Acosta (KTM)

7. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

8. Jack Miller (KTM)

9. Raul Fernandez (Aprilia)

10. Fabio Quartararo (Yamaha)

11. Miguel Oliveira (Aprilia)

12. Franco Morbidelli (Ducati)

13. Johann Zarco (Honda)

14. Alex Marquez (Ducati)

15. Brad Binder (KTM)

16. Takaaki Nakagami (Honda)

17. Augusto Fernandez (KTM)

18. Luca Marini (Honda)

Rit. Marco Bezzecchi (Ducati)

Rit. Alex Rins (Yamaha)

Rit. Joan Mir Honda (Honda)

Rit. Francesco Bagnaia (Ducati)