Ordine d’arrivo MotoGP, GP Catalogna 2024: Bagnaia si prende la rivincita e trionfa! Martin e Marc Marquez sul podio

Calato il sipario sul GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sulla pista del Montmeló, i centauri della classe regina si sono affrontati in cerca degli ambiti 25 punti. Una gara difficile in cui, oltre alla massimizzazione della prestazione, si è dovuto tener conto del degrado delle gomme in un GP di 24 giri ad altissima intensità.

Francesco Bagnaia andava a caccia di riscatto dopo il clamoroso errore nella Sprint Race. Pecco si avvia a conquistare il massimo possibile nella gara del sabato, ma all’ultimo giro la chiusura dell’anteriore è valsa l’uscita di scena anticipata. Una fine in mezzo alla ghiaia pesante, trattandosi del terzo zero consecutivo nelle Sprint da parte del pilota piemontese.

Bagnaia dunque aveva voglia di rifarsi, nella consapevolezza che il GP sarebbe stato impegnativo. Tanti gli avversari: lo spagnolo Aleix Espargaró (Aprilia), il rampante Pedro Acosta (GasGas), il leader del Mondiale Jorge Martin (Ducati Pramac) e il sudafricano Brad Binder (KTM). In tutto questo, andava assolutamente considerato Marc Marquez (Ducati Gresini).

Pur partendo molto indietro per qualifiche negative, l’asso nativo di Cervera è stato in grado ieri di concludere in seconda posizione, alle spalle di Espargaró e questa è stata la dimostrazione del valore del centauro spagnolo su questa pista.

RISULTATI E CLASSIFICA GP CATALOGNA MOTOGP 2024

1. 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

2. 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

3. 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

4. 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA

5. 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI

6. 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA

7. 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

8. 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

9. 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

10. 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA

11. 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI

12. 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

13. 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM

14. 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA

15. 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

16. 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA

17. 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA

18. 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

19. 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA

20. 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

RITIRATI

37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM

43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI