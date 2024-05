Ordine d’arrivo F1, GP Imola 2024: Verstappen vince per 7 decimi, Leclerc sul podio

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di Emilia Romagna 2024, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Imola. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sul tracciato del Santerno, con l’ambizione di conquistare la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i posti che garantivano i punti fondamentale in ottica classifica generale.

Max Verstappen ha vinto di forza il GP di Imola, imponendosi dopo essere scattato dalla pole position. Il tre volte Campione del Mondo ha giganteggiato al volante della Red Bull ed è riuscito a precedere la McLaren di Lando Norris, che ha conservato in maniera brillante la seconda posizione e che nel finale si è portato ad appena sette decimi dal fuoriclasse olandese. Charles Leclerc è riuscito a salire sul terzo gradino del podio: il monegasco ha ben guidato la sua Ferrari ed è riuscito a lasciarsi alle spalle la McLaren di Oscar Piastri e il compagno di squadra Carlos Sainz.

Lewis Hamilton ha concluso al sesto posto con la Mercedes, appena davanti al compagno di squadra George Russell e la Red Bull di Sergio Perez. Chiudono la top-10 la Aston Martin di Lance Stroll e la RB di Yuki Tsunoda. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di Emilia Romagna 2024, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Imola.

RISULTATI E CLASSIFICA GP IMOLA F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lando NORRIS McLaren+0.725 1

3 Charles LECLERC Ferrari+7.916 1

4 Oscar PIASTRI McLaren+14.132 1

5 Carlos SAINZ Ferrari+22.325 1

6 Lewis HAMILTON Mercedes+35.104 1

7 George RUSSELL Mercedes+47.154 2

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+54.776 1

9 Lance STROLL Aston Martin+79.556 1

10 Yuki TSUNODA RB1 L 1

11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team1 L 1

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 1

13 Daniel RICCIARDO RB1 L 1

14 Esteban OCON Alpine1 L 1

15 Guanyu ZHOU Kick Sauber1 L 1

16 Pierre GASLY Alpine1 L 2

17 Logan SARGEANT Williams1 L 1

18 Valtteri BOTTAS Kick Sauber1 L 1

19 Fernando ALONSO Aston Martin1 L 3

20 Alexander ALBON Williams– 5