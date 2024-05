Orari Giro d’Italia 2024 oggi: partenza e arrivo San Francesco a Campo-Santuario di Oropa, tv, streaming

Una partenza con il botto, e la seconda tappa non prevede niente di meno. Dopo la scoppiettante Venaria Reale-Torino il Giro d’Italia 2024 prevede un’altra giornata che potrebbe rimanere negli annali. Il menù prevede subito infatti il primo arrivo in salita, in un luogo che richiama alla storia come il Santuario di Oropa. Altra frazione breve, 150 chilometri dalla partenza di San Francesco al Campo al traguardo, ma che potrebbe dire molto sullo svolgimento della Corsa Rosa.

Lo sconfitto di ieri, lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), sarà arrabbiatissimo e vorrà assolutamente riprendersi quello che oggi gli è stato tolto in volata: la Maglia Rosa. Simbolo del primato che è andato sulle spalle di Jhonatan Narvaez (INEOS Grenadiers), che però difficilmente riuscirà a tenerlo su una salita come l’ultima odierna. Tanta curiosità per vedere come la squadra emiratina gestirà la corsa, perché ieri è stata spremuta dal suo capitano e si è sciolta nel momento più importante.

Attesa anche in casa Italia, perché quello che hanno fatto vedere ieri i nostri alfieri promette decisamente bene. Test su una salita più lunga, ma più adatta alle sue caratteristiche, per Antonio Tiberi, che è apparso il più brillante tra gli uomini di classifica dopo lo sloveno. Forse sarebbe anche il caso di provare a iniziare a mettere qualche secondo di margine, e non è da scartare anche un suo attacco. Chi ha promesso di riprovarci è Giulio Pellizzari, che in una fuga o anche in gruppo andrà sicuramente all’attacco.

La partenza ufficiale della seconda tappa del Giro d’Italia 2024 verrà data alle ore 13.05, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 176.59 e le 17.29, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 13.00 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Giro su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA SECONDA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Seconda tappa – Domenica 5 maggio

San Francesco al Campo-Santuario di Oropa (150 km)

Orario partenza ufficiale: 13.05

Orario arrivo stimato: 16.59-17.26

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.05 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 13.00, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.55