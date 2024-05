Orari Giro d’Italia 2024 oggi: partenza e arrivo Roma-Roma, tv, streaming

Oggi, domenica 26 maggio, va in scena la ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2024. Ultima giornata di fatiche per i corridori dell’edizione n.108 della Corsa Rosa, anche se molto presumibilmente sarà una passerella fino alla prestigiosa volata finale. Tadej Pogacar sfilerà da dominatore, mentre Jonathan Milan andrà a caccia del poker di successi.

Partenza e arrivo a Roma per l’ultima tappa di questa Corsa Rosa: 125 chilometri misura l’ultima frazione. Si parte da Roma zona Eur e si va verso il mare: si arriverà sul Tirreno, al Lido di Ostia, per poi tornare indietro verso la Capitale, rientrare dentro la città e affrontare il circuito finale intorno ai Fori Imperiali: 9.5 chilometri da affrontare in otto giri per arrivare alla volata finale.

Milan vuole riscattare la delusione di Padova e chiudere con il sorriso un Giro d’Italia in cui si è preso di forza il titolo di miglior velocista. E non solo di queste tre settimane italiane, ma nel panorama mondiale non si vedono tanti sprinter più forti dell’azzurro. L’avversario principale per il quarto urrà italiano è il belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), che invece vuole pareggiare i conti sul 3-3 nel tabellino dei successi contro il campione olimpico del quartetto su pista. I nomi poi sono ormai i solidi: Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck), Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team) e Giovanni Lonardi (Team Polti Kometa).

La partenza ufficiale della ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2024 verrà data alle ore 15.30, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 18.33 e le 18.52, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 15.20 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Giro su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA VENTUNESIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Ventunesima tappa – Domenica 26 maggio

Roma – Roma (125 km)

Orario partenza ufficiale: 15.30

Orario arrivo stimato: 18.33-12.52

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 15.20, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 15.15, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 15.20, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 15.15.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 15.10