Orari Giro d’Italia 2024 oggi: partenza e arrivo Genova-Lucca, tv, streaming

Dopo quattro giornate splendide, al Giro d’Italia 2024 arriva un’altra tappa non scontata. Saranno 178 i chilometri che la carovana dovrà percorrere da Genova a Lucca, con una salita lunga e abbastanza dura all’inizio e l’ultimo GPM (di quarta categoria) che finisce ad una ventina di chilometri dal traguardo. Sarà ancora volata oppure per la prima volta quest’anno la fuga andrà in porto?

Quattro tappe che hanno regalato spettacolo fino ad adesso, con nelle prime tre protagonista assoluto Tadej Pogacar e ieri un attacco di Filippo Ganna prima della volata straordinaria di Jonathan Milan. Se si dovesse arrivare ancora allo sprint l’azzurro è gioco forza il favorito principale per il successo. I nomi dei suoi avversari sono quelli visti in questi due giorni: Olav Kooij, Tim Merlier, Phil Bauhaus e Kaden Groves.

Un Giro affrontato a tutta, con spesso e volentieri vere e proprie volate anche ai traguardi volanti e al ritorno romantico dell’Intergiro. Riguardo al percorso si va dalla Liguria alla Toscana, con la carovana che scenderà lo stivale fino alla partenza da Pompei nella tappa dopo il primo giorno di riposo. La difficoltà altimetrica più importante di oggi è il Passo del Brocon, con lo scollinamento però previsto a più di cento chilometri dall’arrivo. Un’altra giornata tutta da vivere, perché quest0edizione della Corsa Rosa sta regalando emozioni e sorprese ogni tappa.

La partenza ufficiale della quinta tappa del Giro d’Italia 2024 verrà data alle ore 13.00, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.02 e le 17.28, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 13.00 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Giro su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA QUINTA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Quinta tappa – mercoledì 7 maggio

Genova-Lucca (179 km)

Orario partenza ufficiale: 13.00

Orario arrivo stimato: 17.02-17.28

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.55 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.30, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.55, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.40