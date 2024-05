Orari Giro d’Italia 2024 oggi: partenza e arrivo Fiera di Primiero-Padova, tv, streaming

Oggi, giovedì 23 maggio, va in scena la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2024. Dopo quasi una settimana tornano protagonisti i velocisti, che in Veneto si giocheranno la penultima possibilità di esultare nell’edizione n.107 della Corsa Rosa. Ci siamo fermati al tris straripante di Jonathan Milan a Cento, con l’azzurro che vuole calare il poker e sigillare la maglia ciclamino.

Si partirà da Fiera di Primiero per raggiungere il capoluogo di provincia di Padova dopo 178 chilometri, e appena 550 metri di dislivello quasi tutti in discesa. Corsa che andrà dalle montagne verso la pianura padana e non presenta difficoltà a livello altimetrico ad eccezione di un GPM di quarta categoria dopo 17km dalla partenza, ovvero quello di Lamon (3,4 km al 5,6%). Successivamente ci sarà un piccolo strappetto prima del traguardo volante di Valdobbiadene, l’Intergiro di Villorba e un altro traguardo volante a Martellago. Strada completamente pianeggiante fino al traguardo, dove ci sarà da fare massima attenzione a due curve secche negli ultimi mille chilometri.

Velocisti che tornano all’opera dopo l’enorme sofferenza sulle montagne. Rispetto alla prima settimana sono diversi gli assenti dei protagonisti delle volate, su tutti gli olandesi Olav Kooij e Fabio Jakobsen e il tedesco Phil Bauhaus. Chi fino ad ora è stato il re degli sprint è Jonathan Milan (Lidl-Trek), con l’azzurro che si è dimostrato in tutto e per tutto il più forte arpionando già tre vittorie. Maglia Ciclamino che è salda sulle spalle del classe 2000, che oggi vuole il quarto successo al Giro di quest’anno e chiudere praticamente i conti per la classifica a punti. Il suo avversario principale potrebbe essere il belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), mentre sembra in calo l’australiano Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck). Attenzione ad Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team), con l’italiano che quando vince lo fa solitamente nella terza settimana.

La partenza ufficiale della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2024 verrà data alle ore 13.10, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.02 e le 17.24, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 13.10 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Giro su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA DICIOTTESIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Diciottesima tappa – Giovedì 23 maggio

Fiera del Primiero – Padova (178 km)

Orario partenza ufficiale: 13.10

Orario arrivo stimato: 17.02-17.24

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.10 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 13.10, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.50