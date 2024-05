Orari Giro d’Italia 2024 oggi: partenza e arrivo Avezzano-Napoli, tv, streaming

Oggi, domenica 12 maggio, va in scena la nona tappa del Giro d’Italia 2024. Siamo arrivati all’ultima frazione della prima settimana, dopo due giorni intensissimi. Per la prima volta la carovana dovrà affrontare più di 200 km in una singola giornata, per la precisione saranno 214 quelli dalla partenza di Avezzano all’arrivo di Napoli. Una tappa in teoria adatta alle fughe, ma abbiamo visto come tutto è possibile sulle strade del Bel Paese.

I primi 180 chilometri saranno quasi di trasferimento, con un paio di tratti in contropendenza ma nessuno che potrà davvero mettere in difficoltà il gruppo. Tutto questo fino a che non si entrerà nell’ultimo quarto di tappa, dove dal GPM di Monte di Procida cambia tutto. La con la carreggiata che si restringe e sarà tutto un saliscendi, compreso uno strappo dopo Torregaveta dove si tocca il 14%. Ultimo scollinamento a poco meno di dieci chilometri dalla fine, poi discesa e tremila metri perfettamente pianeggianti prima dell’arrivo in via Caracciolo.

Sono già tre su otto per Tadej Pogacar, più un secondo posto nella tappa d’apertura. Un dominio totale quello dello sloveno, che ha vinto quasi in tutti i modi: in solitaria, a cronometro e in volata ristretta. Oggi teoricamente sarà una giornata di riposo per la UAE Team Emirates, con una frazione lunga e che si movimenta nel finale. Il percorso sembra molto adatto alle fughe, ma attenzione che qualche squadra di un velocista più resistente non voglia provare a tenere più chiusa la corsa.

La partenza ufficiale della nona tappa del Giro d’Italia 2024 verrà data alle ore 12.00, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.00 e le 17.29, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 12.15 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Giro su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA NONA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Nona tappa – Domenica 12 maggio

Avezzano – Napoli (214 km)

Orario partenza ufficiale: 12.00

Orario arrivo stimato: 17.00-17.29

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.15 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 11.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.35, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 11.45.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.00