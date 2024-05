Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Doping cinese? Non c’è stata trasparenza ed è grave”

Gregorio Paltrinieri non nasconde la sua amarezza per quanto sta succedendo nel mondo del nuoto intorno allo scandalo doping riguardante la Nazionale cinese. Intervenuto ad un evento alla Farnesina, il “capitano” della Nazionale italiana ha detto: “Non c’è stata trasparenza ed è grave – riporta l’ANSA -, perché noi siamo in mano a loro ed a chi controlla (intende la Wada, ndr). Lascia l’amaro in bocca”.

Poi aggiunge: “A distanza di tre anni, invece, scopriamo che alcuni nuotatori cinesi erano squalificati per doping”. Tornando invece sulla questione relativa al portabandiera dell’Italia, ed al presunto dualismo con Gianmarco Tamberi, Paltrinieri ha affermato: “Non ci deve essere competizione, almeno su questo. É chiaro che mi spiace non farlo, sarebbe stato bello. Ma doveva essere fatta una scelta e sono felice per Gimbo”.

Il campione emiliano, che nel suo palmares vanta tre medaglie olimpiche, intanto, sta proseguendo il suo lavoro in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove sarà impegnato nelle gare natatorie sia in corsia sia in acque libere.