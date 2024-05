Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri trascina la staffetta azzurra alla vittoria a Golfo Aranci

Ultimo giorno di gare a Golfo Aranci, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo. Le acque libere sarde sono state teatro del Team Event: due donne e due uomini a darsi il cambio ogni 1500 metri. La distanza preferita di Gregorio Paltrinieri.

Greg, reduce dalla brutta prestazione nella 10 km di ieri, ha voluto riscattarsi e ha trovato nella prova a squadre un motivo per ambire alla vittoria. L’ha fatto bene il carpigiano che, in ultima frazione, è riuscito a prodursi in uno splendido arrivo in volata, piegando le mire del tedesco Niklas Frach (+1.0) e del forte ungherese, argento olimpico della 10 km, Kristof Rasovszky (+1.3).

Con il crono totale di 1:06:58.8, Italia 1 ha trionfato, regalando una bella soddisfazione al pubblico presente. A dare il via alle danze è stata Ginevra Taddeucci, ieri ottavo nella 10 km. A seguire è stata la volta di Veronica Santoni e di Andrea Filadelli, classe 2001 e scelto per sostituire Domenico Acerenza che ha deciso di non gareggiare per preservarsi dopo le fatiche della Coppa Len e soffrendo di un piccolo fastidio alla spalla. Le Olimpiadi di Parigi sono vicine e meglio non rischiare.

A completare la top-5 sono stati Brasile (+23.2) e Italia 2 (+1:29.6), con il quartetto formato da Barbara Pozzobon, Sofie Callo Von Plateni e da Dario Verani.